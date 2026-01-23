Lilian Thuram et son gros salaire : Les révélations de Karine Le Marchand

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Passé par l’AS Monaco et la Juventus, Lilian Thuram a terminé sa carrière de footballeur au FC Barcelone. Une aventure de deux saisons (2006-2008) qui avait permis au défenseur de l’équipe de France d’empocher un gros salaire selon son ancienne compagne, l’animatrice Karine Le Marchand.

Sacré champion du monde avec l’équipe de France en 1998 aux côtés de Zinedine Zidane ou encore Bixente Lizarazu, Lilian Thuram a débuté sa carrière à l’AS Monaco avant de prendre la direction de l’étranger. D’abord à Parme puis la Juventus, avant de finir du côté du FC Barcelone. En rejoignant la formation blaugrana, l’ex-défenseur s’était assuré un juteux salaire.

« Beaucoup » d’argent pour Thuram C’est en tout cas ce qu’avait révélé l’année dernière l’animatrice Karine Le Marchand, son ex-compagne, durant une émission des Grosses Têtes sur RTL. « À l'époque, quand j'ai eu une vie avec un footballeur il y a très longtemps, et bien quand il arrivait en retard aux entraînements on leur prenait 10 000 euros par jour », avait expliqué à l’époque celle qui a partagé la vie de Lilian Thuram de 2007 à 2013. Relancée sur le salaire perçu par l’ancien footballeur au Barça, la présentatrice de L’Amour est dans le Pré avait simplement répondu « Beaucoup ».