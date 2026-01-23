Lilian Thuram et son gros salaire : Les révélations de Karine Le Marchand

Passé par l’AS Monaco et la Juventus, Lilian Thuram a terminé sa carrière de footballeur au FC Barcelone. Une aventure de deux saisons (2006-2008) qui avait permis au défenseur de l’équipe de France d’empocher un gros salaire selon son ancienne compagne, l’animatrice Karine Le Marchand.
Sacré champion du monde avec l’équipe de France en 1998 aux côtés de Zinedine Zidane ou encore Bixente Lizarazu, Lilian Thuram a débuté sa carrière à l’AS Monaco avant de prendre la direction de l’étranger. D’abord à Parme puis la Juventus, avant de finir du côté du FC Barcelone. En rejoignant la formation blaugrana, l’ex-défenseur s’était assuré un juteux salaire.
« Beaucoup » d’argent pour Thuram
C’est en tout cas ce qu’avait révélé l’année dernière l’animatrice Karine Le Marchand, son ex-compagne, durant une émission des Grosses Têtes sur RTL. « À l'époque, quand j'ai eu une vie avec un footballeur il y a très longtemps, et bien quand il arrivait en retard aux entraînements on leur prenait 10 000 euros par jour », avait expliqué à l’époque celle qui a partagé la vie de Lilian Thuram de 2007 à 2013. Relancée sur le salaire perçu par l’ancien footballeur au Barça, la présentatrice de L’Amour est dans le Pré avait simplement répondu « Beaucoup ».
Une histoire d’amour qui se termine par un procès
La fin de cette histoire d’amour avait été houleuse, la star de M6 portant plainte contre l’ancien joueur des Bleus pour violences conjugales. Elle avait fini par se rétracter. « J'ai porté plainte pour montrer à ma fille qu'aucun homme, aussi connu soit-il, ne peut avoir ce genre de comportement. Finalement, comme il s'est excusé devant elle, j'ai retiré ma plainte tout en maintenant que les faits avaient bien eu lieu », s’était-elle justifiée en 2019 auprès du magazine Elle.
« Je n'ai jamais été violent avec Karine Le Marchand, je ne serai jamais violent avec une femme. Je pense même que je ne suis pas quelqu'un de violent en règle générale », avait réagi à l’époque Lilian Thuram sur le plateau du Grand Journal de Canal+. Karine Le Marchand avait ensuite intenté contre son ex-compagnon un procès en diffamation, l’accusant de l’avoir publiquement qualifié de « menteuse ». Le tribunal correctionnel de Paris avait relaxé Lilian Thuram, au bénéfice de la bonne foi.