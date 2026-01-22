Bixente Lizarazu et Claire Keim : C'est la «guerre» dans leur couple

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Loin des caméras, Bixente Lizarazu et Claire Keim vivent une belle et longue histoire d’amour qui a démarré en 2006. Il y a quelques années, l’actrice s’était prononcée sur sa vie de couple avec l’ancien footballeur, évoquant la « guerre » à mener au quotidien pour faire durer cette histoire et s’éloigner de la routine.

Rencontrés lors d’un spectacle des Enfoirés en 2006, Bixente Lizarazu et Claire Keim vivent une belle histoire d’amour et parviennent à garder leur intimité malgré leur notoriété. « Il nous arrive de faire des apparitions en public mais nous ne communiquons jamais et nous n’avons pas l’intention de le faire, expliquait en 2013 Bixente Lizarazu dans un entretien accordé au Républicain Lorrain. On a une vie très peinarde et très agréable au pays basque qui nous permet d’être tranquilles. »

« Un couple peut se déchirer, c’est une guerre quotidienne contre la monotonie » Une vie « peinarde » qui conduit le couple à affronter les mêmes défis que ceux rencontrés par le grand public. En 2021, l’actrice avait fait des confidences intimes sur les obstacles à surmonter dans une histoire d’amour. « Pour être très honnête, je ne suis pas toujours certaine que le couple soit le schéma idéal, ni le plus confortable ! C’est difficile, c’est fragile, ça peut se déchirer, c’est une guerre quotidienne contre la monotonie, confiait-elle auprès de Femininbio. Je comprends vraiment ces couples qui se séparent, qui se disent que la vie va trop vite et qu’il ne faut pas perdre de temps. » Mais pour Claire Keim, sa relation avec Bixente Lizarazu valait la peine de se « battre ».