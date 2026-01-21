Salaire de Bixente Lizarazu : Le jackpot sur TF1 !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Présent sur TF1 depuis 2009, Bixente Lizarazu s’est imposé comme l’un des consultants phares du PAF. En signant sur la Une, le champion du monde tricolore s’est assuré un joli salaire estimé à plus de 300 000€ par an pour commenter les matches des Bleus aux côtés de Grégoire Margotton.

A l’instar d’autres champions du monde 1998, Bixente Lizarazu s’est reconverti dans les médias à la fin de sa carrière professionnelle. Passé par Canal+, l’ex-défenseur du Bayern Munich officie depuis 2009 sur TF1, chaîne sur laquelle il commente les matches de l’équipe de France aux côtés de Grégoire Margotton, intervenant également chaque dimanche dans l’émission Téléfoot.

Plus de 300 000€ par an sur TF1 En signant chez TF1, Bixente Lizarazu s’est assuré un beau salaire en percevant plus de 300 000 euros par an, selon les informations divulguées par Capital en 2010. Un montant qui a même atteint la barre des 500 000 euros selon le mensuel consacré à l’économie en 2016, en tenant compte de ses revenus sur RTL, qu’il a quitté en 2020 pour rejoindre le groupe Radio France.