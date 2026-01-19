Craquage de Zidane : Domenech en remet une couche !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Au bout du temps additionnel, Brahim Diaz a manqué le penalty qui aurait permis au Maroc de remporter la CAN face au Sénégal en tentant une panenka. Un raté impardonnable selon Raymond Domenech, qui estime que ses coéquipiers lui en voudront « éternellement », lui qui avait été témoin d’un autre geste fou en finale d’une grande compétition internationale avec le coup de tête de Zinedine Zidane sur Marco Materazzi.

Dans le chaos le plus total, le Sénégal a remporté la CAN dimanche en prolongation grâce à un but de Pape Gueye. Le Maroc a pourtant eu une énorme occasion de l’emporter dans le temps additionnel avant que les deux équipes ne partent en prolongation, gâchée par Brahim Diaz. Le joueur du Real Madrid a totalement raté son penalty, tentant une panenka facilement arrêtée par Edouard Mendy.

Domenech a-t-il pardonné à Zidane ? Un geste fou à ce moment du match et avec de tels enjeux, et que les joueurs marocains ne pardonneront pas à Brahim Diaz, estime Raymond Domenech. Justement, l’ancien sélectionneur de l’équipe de France a-t-il pardonné à Zinedine Zidane son coup de tête sur Marco Materazzi en finale de la Coupe du monde 2006 ? « Parlons d’autre chose s’il vous plait », a-t-il répondu quand la question lui a été posée sur le plateau de L’Equipe du soir.