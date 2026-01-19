La rupture brutale pour Zidane, «il est profondément abattu»

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Pour le tout dernier match de sa carrière de joueur et sa rupture avec le monde du football, Zinedine Zidane avait vécu une soirée cauchemardesque en finale de la Coupe du Monde 2006 avec une expulsion et une défaite face à l'Italie. Jean-Alain Boumsong, son coéquipier de l'époque en sélection, revient sur cette dernière ratée de Zidane.

C'est un fait, Zinedine Zidane a vécu une rupture particulièrement brutale pour son tout dernier match en tant que joueur de football professionnel, le 9 juillet 2006. L'équipe de France affrontait l'Italie en finale de la Coupe du Monde, à Berlin, et Zidane a finalement été expulsé durant la prolongation en raison d'un violent coup de tête assené à Marco Materazzi. Un carton rouge logique donc, mais cruel pour ponctuer cette brillante carrière de Zidane.

« Zidane est là, est profondément abattu » En 2016, dans un entretien accordé à France Football, Jean-Alain Boumsong revient sur cette expulsion de Zinedine Zidane et l'ambiance dans le vestiaire des Bleus après le match : « Quand on arrive dans le vestiaire, on prend nos téléphones et on nous dit ce qu’il s’est passé parce qu’on ne sait pas vraiment ce que Zizou a fait. Lui est là, il est profondément abattu. Le président Chirac descend nous voir et tient un discours assez cool. Il nous fait part de sa fierté pour le parcours que l’on a réalisé. Et puis il y a les excuses de Zizou pour avoir un petit peu lâché ses partenaires par ce geste stupide. Il demande pardon à tout le monde. Raymond Domenech aussi prend la parole », confie l'ancien défenseur central auxerrois.