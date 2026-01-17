Estelle Denis invite un joueur de l'équipe de France : C'est la rupture !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Dans le cadre d'une interview effectuée avec Estelle Denis, Ludovic Giuly avait reçu une copie de l'entretien à l'époque avec une invitation de la journaliste pour un café à Paris selon les propos tenus par l'ex-joueur du FC Barcelone. Une invitation qu'il avait accepté sans savoir ses liens avec Raymond Domenech. Ce qui pourrait l'avoir mis sur liste noire en équipe de France quand bien même il assure avoir mis les choses à plat avec l'ancien sélectionneur.

Ludovic Giuly semblait bien parti pour disputer la Coupe du monde 2006. Performant avec le FC Barcelone où il a signé un doublé championnat - Ligue des champions cette saison-là, l'ancien international français n'a été sélectionné par Raymond Domenech que jusqu'au rassemblement d'octobre 2025 et une victoire contre Chypre (4-0). Après quoi, il n'a plus jamais mis les pieds à Clairefontaine et en équipe de France. Une non sélection pour le Mondial qu'il n'explique toujours pas près de 20 ans plus tard.

«Dis-moi, tu as envoyé un truc à Estelle Denis ?» Dans le cadre de son enquête fictive pour le bien de l'émission Détective Mathoux, le journaliste de Canal+ Hervé Mathoux a interrogé Ludovic Giuly au sujet du cas Estelle Denis, ex-fiancée de Raymond Domenech, le sélectionneur de l'équipe de France à l'époque. « Je vous refais l'historique. Je fais un match à Nantes. A la fin, je me fais interviewer par Estelle Denis. C'est enregistré et elle me dit : « je t'envoie le CD à la maison ». Je reçois le CD, sa carte en disant : « C'est gentil pour l'interview, quand tu veux on se voit à Paris pour un café ». Je lui réponds gentiment : « écoutes, pas de soucis, on se voit pour un café sur Paris ». Point barre. Canal me demande : « Dis-moi, tu as envoyé un truc à Estelle Denis ? ». Je dis que j'ai envoyé une réponse par rapport à une interview que j'ai fait. Et le gars me dit : « Mais tu sais qu'aujourd'hui, le sélectionneur est Raymond Domenech et que c'est sa fiancé ? ». Je me dis et alors quel rapport ? Il me dit qu'il est au courant du message que j'ai envoyé et je me défends en disant que je n'ai rien dit de méchant ».