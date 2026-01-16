Équipe de France : Du jamais vu, la décision choc de Zidane

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L’équipe de France dispose de deux étoiles sur sa tunique. La première fut décrochée un soir de juillet 1998 au Stade de France contre le grand Brésil, vainqueur de cinq éditions (3-0). Une soirée unique avec un doublé de la tête de Zinedine Zidane. Un exercice dans lequel il était tout sauf à l’aise comme il le reconnaissait après le coup de sifflet final.

« Et un, et deux et trois zéros ». Le 12 juillet 1998, Zinedine Zidane était inspiré face au Brésil de monter sur les corners afin de placer deux têtes dans les buts de Claudio Taffarel. Deux coups de casque lors du match le plus important du football de sélection : la finale de la Coupe du monde. Amateur dans l’exercice du jeu de tête, Zidane a brillé sur la plus belle scène au Stade de France.

«C’est vrai que j’en marque deux d’affilée et en plus de la tête, ce qui n’est pas mon point fort» En interview d’après-match sur le plateau de Canal+, le journaliste Vincent Alix a interrogé Zizou sur ses inspirations au moment des corners tirés par l’équipe de France. « Ce sont mes deux premiers buts (rire) c’est vrai que j’avais envie d’au moins marquer un but dans cette Coupe du monde et il ne me manquait plus que la finale pour le faire. C’est vrai que j’en marque deux d’affilée et en plus de la tête, ce qui n’est pas mon point fort. Enfin bon, pour ce soir c’est bien ».