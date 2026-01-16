Estelle Denis : La demande en mariage qui ne passe pas...

A l'été 2008, Estelle Denis vivait un évènement que peu de personnes peuvent dire avoir vécu : une demande en mariage en direct à la télévision à la suite d'une déception sportive nationale. Eliminé avec l'équipe de France en phase de poules de l'Euro, Raymond Domenech lui demandait sa main, qu'il n'a jamais eu officiellement. Près de 20 ans plus tard, Estelle Denis est revenu sur cet épisode qui l'a marqué encore à ce jour.
Estelle Denis a rencontré Raymond Domenech sur les plateaux d'Infosport+ dans les années 2000 au moment où il naviguait entre l'équipe de France Espoirs et l'équipe de France A. Le couple a eu deux enfants pendant leurs années de relation et... une demande en mariage à la suite de l'élimination des Bleus lors de la phase de poule de l'Euro 2008 sur M6.
«J’ai qu’un seul projet, c’est d’épouser Estelle»
Domenech était interrogé sur la désillusion de cette sortie prématurée pour le vice-champion du monde en titre de l'époque et créait un énorme malaise. « J’ai qu’un seul projet, c’est d’épouser Estelle. Donc c’est aujourd’hui que je lui demande. Je sais que c’est difficile mais c’est dans ces moments-là qu’on a besoin de tout le monde et moi j’ai besoin d’elle ». Estelle Denis était à l'antenne et restait de marbre et n'a jamais donné une réponse positive à l'ancien sélectionneur des Bleus. Ils étaient pacsés, mais ne se sont jamais mariés.
«Oh bah moi non vous voyez, c'est un truc qui m'a un peu poursuivi»
Jeudi, à l'occasion de son émission Estelle Midi sur RMC, Estelle Denis recevait Baptiste Des Monstiers notamment et l'a interrogé sur sa demande en mariage personnelle. « Et vous Baptiste (ndlr Des Monstiers) votre demande ? ». Ce à quoi le principal intéressé n'a pas daigné initialement répondre. « Et bien vous allez pouvoir vous fo*tre de ma gueule Estelle », mais la présentatrice de l'émission l'a mis à l'aise rappelant un épisode personnel traumatisant à ce sujet. « Non, en demande, je me fous de la gueule de personne je vous assure. (sourire) S'il y a bien un domaine où je laisse les gens s'exprimer et je ne dis rien, c'est bien celui-là. J'étais en mondovision ». Hilare, Baptiste Des Monstiers révélait avoir oublié cette histoire, chose que ne peut pas avancer Estelle Denis. « Oh bah moi non vous voyez, c'est un truc qui m'a un peu poursuivi ».