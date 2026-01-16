Estelle Denis : La demande en mariage qui ne passe pas...

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

A l'été 2008, Estelle Denis vivait un évènement que peu de personnes peuvent dire avoir vécu : une demande en mariage en direct à la télévision à la suite d'une déception sportive nationale. Eliminé avec l'équipe de France en phase de poules de l'Euro, Raymond Domenech lui demandait sa main, qu'il n'a jamais eu officiellement. Près de 20 ans plus tard, Estelle Denis est revenu sur cet épisode qui l'a marqué encore à ce jour.

Estelle Denis a rencontré Raymond Domenech sur les plateaux d'Infosport+ dans les années 2000 au moment où il naviguait entre l'équipe de France Espoirs et l'équipe de France A. Le couple a eu deux enfants pendant leurs années de relation et... une demande en mariage à la suite de l'élimination des Bleus lors de la phase de poule de l'Euro 2008 sur M6.

«J’ai qu’un seul projet, c’est d’épouser Estelle» Domenech était interrogé sur la désillusion de cette sortie prématurée pour le vice-champion du monde en titre de l'époque et créait un énorme malaise. « J’ai qu’un seul projet, c’est d’épouser Estelle. Donc c’est aujourd’hui que je lui demande. Je sais que c’est difficile mais c’est dans ces moments-là qu’on a besoin de tout le monde et moi j’ai besoin d’elle ». Estelle Denis était à l'antenne et restait de marbre et n'a jamais donné une réponse positive à l'ancien sélectionneur des Bleus. Ils étaient pacsés, mais ne se sont jamais mariés.