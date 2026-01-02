Daniel Riolo : L'infidélité avec Estelle Denis !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Journaliste pour RMC, Daniel Riolo s’est fait sa réputation dans l’émission l’After Foot qui fête sa 20e saison. Et pourtant, le compère de Gilbert Brisbois fait des infidélités à son émission de toujours pour être chroniqueur dans Estelle Denis.

Membre incontournable de l’After Foot depuis 20 ans, Daniel Riolo fait toutefois quelques infidélités à son émission pour être chroniqueur dans l’émission Estelle Midi également diffusée sur RMC. Il faut dire qu’il évoque des sujets généralistes, très loin de ses analyses et débats sur le football. Mais cela réjouit Estelle Denis de pouvoir compter sur Daniel Riolo durant certaines émissions.

Riolo lâche l'After pour Estelle Midi « On parle très peu de politique. Je ne pense pas polariser la société quand on parle de la pêche ou des nouveaux cadeaux de Noël. Toutes les sensibilités politiques sont représentées. Il y a des chroniqueurs qui s’énervent très vite, comme Daniel Riolo. Jacques Legros, notre recrue de l’année, est plus pondéré. J’adore mes chroniqueurs », confie-t-elle dans une interview accordée à Télé Câble Sat Hebdo avant d'évoquer plus globalement l'ambiance dans son émission.