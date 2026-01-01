Karim Benzema de retour après la rupture ?

En fin de contrat le 31 juillet 2026, Didier Deschamps va quitter son poste de sélectionneur de l'équipe de France après la Coupe du Monde. Pour le remplacer, Zinedine Zidane est le grandissime favori. Selon vous, le Ballon d'Or 98 fera-t-il appel à Karim Benzema s'il devient le nouveau patron des Bleus ? A vos votes !

Didier Deschamps a choisi la date de son départ depuis plusieurs mois. En effet, l'actuel sélectionneur des Bleus a fait savoir qu'il allait quitter son poste après la Coupe du Monde . Son contrat arrivant à expiration le 31 juillet 2026.

Pour assurer la succession de Didier Deschamps , Zinedine Zidane est pressenti. Libre de tout contrat depuis l'été 2021, le Ballon d'Or 98 est le grandissime favori pour devenir le nouveau sélectionneur de l'équipe de France .

Benzema va revenir en équipe de France ?

Ayant pris sa retraite internationale après la Coupe du Monde 2022, Karim Benzema a lancé un appel du pied à Didier Deschamps pour le prochain Mondial dernièrement. En effet, le buteur d'Al Ittihad a affirmé qu'il était prêt à retrouver les Bleus pour disputer la compétition organisée aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique cet été.

A votre avis, Karim Benzema reportera-t-il un jour le maillot des Bleus, que ce soit avant ou après le départ de Didier Deschamps ? C'est le moment de voter !