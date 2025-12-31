Zidane change d'équipe : C'est le choc !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'est évidemment un annonce qui a largement été commentée. En octobre dernier, Luca Zidane décidait de changer de nationalité sportive afin de porter les couleurs de l'Algérie. Un choix n'a pas tout de suite fait l'unanimité, mais alors qu'il réalise un très bon début de CAN, le fils de la légende des Bleus a mis tout le monde d'accord.

C'est un choix qui a surpris. Quelques semaines avant le début de la CAN, Luca Zidane a décidé de changer de nationalité sportive afin de représenter l'Algérie. Connu par son nom, le fils de la légende de l'équipe de France l'est beaucoup moins pour son réel niveau puisqu'il évolue à Grenade, en D2 espagnole. C'est la raison pour laquelle Djamel Ouaglal, journaliste chez Botola, reconnaît avoir douté en apprenant le choix de Luca Zidane et sa convocation pour la CAN.

Luca Zidane a mis tout le monde d'accord ! « Quand son arrivée a été annoncée, tout le monde était sceptique. Beaucoup ne pensaient pas qu’il serait à la hauteur », confie-t-il dans des propos accordés à RMC, avant de confirmer que les prestations de Luca Zidane ont fini de convaincre l'Algérie.