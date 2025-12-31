Zidane change d'équipe : C'est le choc !

C'est évidemment un annonce qui a largement été commentée. En octobre dernier, Luca Zidane décidait de changer de nationalité sportive afin de porter les couleurs de l'Algérie. Un choix n'a pas tout de suite fait l'unanimité, mais alors qu'il réalise un très bon début de CAN, le fils de la légende des Bleus a mis tout le monde d'accord.
C'est un choix qui a surpris. Quelques semaines avant le début de la CAN, Luca Zidane a décidé de changer de nationalité sportive afin de représenter l'Algérie. Connu par son nom, le fils de la légende de l'équipe de France l'est beaucoup moins pour son réel niveau puisqu'il évolue à Grenade, en D2 espagnole. C'est la raison pour laquelle Djamel Ouaglal, journaliste chez Botola, reconnaît avoir douté en apprenant le choix de Luca Zidane et sa convocation pour la CAN.
Luca Zidane a mis tout le monde d'accord !
« Quand son arrivée a été annoncée, tout le monde était sceptique. Beaucoup ne pensaient pas qu’il serait à la hauteur », confie-t-il dans des propos accordés à RMC, avant de confirmer que les prestations de Luca Zidane ont fini de convaincre l'Algérie.
«Quand son arrivée a été annoncée, tout le monde était sceptique»
« On ne le connaissait pas bien, parce qu’il joue à Grenade, en deuxième division espagnole, même s’il a été formé au Real Madrid. Lors de sa première sélection en Algérie face à l’Ouganda, il a encaissé un but rapidement. C’était compliqué, mais au fur et à mesure, il a donné des gages d’assurance. C’est un gardien moderne, qui a un bon jeu de pied. Ce sont les gênes de son père ça (sourire). Et ça rend service à l’équipe d’Algérie », ajoute Djamel Ouaglal.