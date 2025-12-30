Laure Boulleau change de métier, c'est confirmé !

Après sa carrière de joueuse professionnelle de football, Laure Boulleau, qui a donc porté les maillots du PSG et de l'équipe de France, a décidé de se lancer dans le monde des médias. Là voilà aujourd'hui sur Canal+, où elle est devenue une excellente consultante. Une reconversion qui a permis à Christophe Jallet de confirmer une théorie.
Aujourd'hui, dans les médias, on retrouve de plusieurs anciens joueurs et anciennes joueuses de football. Bixente Lizarazu, Christophe Jallet, Laure Boulleau... Les voilà donc désormais consultants et consultantes, tout en ayant un point commun : celui d'avoir joué au poste d'arrière latéral. Existe-t-il alors un lien entre cette position et cette reconversion dans les médias ?
« On sait se projeter »
Christophe Jallet a été interrogé par So Foot sur le fait d'être devenu consultant comme Bixente Lizarazu et Laure Boulleau. L'ancien du PSG a alors répondu : « Lizarazu, Beye, Boulleau, moi : les latéraux sont prédisposés à devenir consultants ? (Rires) Bah oui, comme on est dans un coin, on a tout le terrain face à nous, on sait se projeter ».
« Je voulais m’imposer en tant que consultante télé »
La théorie du latéral qui devient consultant semble donc se justifier. Laure Boulleau est elle passée du couloir gauche du PSG aux plateaux de Canal+. Une reconversion à propos de laquelle elle avait expliqué : « J’arrive sur Canal+ comme consultante au CFC ? Ça n’était pas prévu ça. En fait, j’ai rencontré plein de chaines, j’ai dit ok je choisis Canal pour pleins de raisons, j’adore leur ligne éditoriale mais aussi parce qu’ils ont suivi le foot féminin quand on valait rien. Il y a une question de timing, Marie Portolano est partie, ils m’ont jeté direct dans le truc. L’entretien s’était hyper bien passé, j’avais dit que je ne voulais pas être cantonné qu’au foot féminin, je voulais m’imposer en tant que consultante télé ».