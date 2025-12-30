Laure Boulleau change de métier, c'est confirmé !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Après sa carrière de joueuse professionnelle de football, Laure Boulleau, qui a donc porté les maillots du PSG et de l'équipe de France, a décidé de se lancer dans le monde des médias. Là voilà aujourd'hui sur Canal+, où elle est devenue une excellente consultante. Une reconversion qui a permis à Christophe Jallet de confirmer une théorie.

Aujourd'hui, dans les médias, on retrouve de plusieurs anciens joueurs et anciennes joueuses de football. Bixente Lizarazu, Christophe Jallet, Laure Boulleau... Les voilà donc désormais consultants et consultantes, tout en ayant un point commun : celui d'avoir joué au poste d'arrière latéral. Existe-t-il alors un lien entre cette position et cette reconversion dans les médias ?

« On sait se projeter » Christophe Jallet a été interrogé par So Foot sur le fait d'être devenu consultant comme Bixente Lizarazu et Laure Boulleau. L'ancien du PSG a alors répondu : « Lizarazu, Beye, Boulleau, moi : les latéraux sont prédisposés à devenir consultants ? (Rires) Bah oui, comme on est dans un coin, on a tout le terrain face à nous, on sait se projeter ».