Dispute à Madrid, Kylian Mbappé est en pleine rupture !

Amadou Diawara

Depuis le début de cette saison, Gonzalo Garcia est barré par la concurrence de Kylian Mbappé. Alors que le numéro 10 du Real Madrid est un titulaire indiscutable aux yeux de Xabi Alonso, le crack espagnol de 21 ans peine à emmagasiner du temps de jeu ces derniers mois. A tel point qu'il pourrait rejoindre la Juventus cet hiver.

Arrivé au Real Madrid le 1er juin dernier, Xabi Alonso a fixé une hiérarchie claire au poste d'avant-centre. En effet, Kylian Mbappé est l'attaquant de pointe numéro 1 de la Maison-Blanche cette saison. Et Gonzalo Garcia doit se contenter d'un rôle de doublure.

