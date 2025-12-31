Laure Boulleau avec Zinedine Zidane, elle confirme !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

De 2005 à 2016, Laure Boulleau a eu l'occasion de porter le maillot de l'équipe de France féminine à 65 reprises. Durant ces rassemblements, l'ancienne joueuse du PSG a notamment pu côtoyer... Louis Necib. Celle qui a brillé avec l'OL impressionnait au plus au haut point Laure Boulleau, au point d'être comparée... à Zinedine Zidane.

Ayant fait les beaux jours de l'équipe de France et surtout de l'OL, Louisa Necib régalait sur le terrain grâce à ses facultés techniques. Possédant d'incroyables qualités, elle impressionnait même ses coéquipières. Ce n'est pas Laure Boulleau qui dira le contraire. Ayant joué avec Necib chez les Bleues, la désormais consultante sur Canal+ a avoué qu'elle avait l'impression d'évoluer avec Zinedine Zidane.

« La joueuse la plus forte que j'ai côtoyée ? Louisa Necib » C'est en 2023, pour L'Equipe, que Laure Boulleau avait effectué ce parallèle entre Louisa Necib et Zinedine Zidane. L'ancienne joueuse du PSG et de l'équipe de France racontait alors : « La joueuse la plus forte que j'ai côtoyée ? Louisa Necib. Depuis toute petite, je suis fan de Zizou. Et quand j'ai joué avec Louisa, j'avais vraiment l'impression de jouer avec Zidane ».