«Il a failli m’avoir» : Laure Boulleau a recalé un président !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Aujourd’hui consultante sur Canal+, Laure Boulleau a fait sa carrière de joueuse professionnelle au sein d’un seul et même club. En effet, entre 2005 et 2018, celle qui était latérale gauche a porté le maillot du PSG. Boulleau aurait toutefois pu connaitre une deuxième équipe, elle qui avait été approchée par Jean-Michel Aulas et l’OL. Elle a toutefois préféré dire non.

Laure Boulleau fait donc partie de ces joueurs et ces joueuses qui ont effectué leur carrière au sein d’un seul et même club. Pour l’ancienne internationale française, ça a été le cas du côté du PSG. La désormais consultante sur Canal+ a joué pour le club de la capitale de 2005 à 2018, pour un total de 232 matchs, connaissant ainsi l’avant et l’après Qatar à Paris. Boulleau n’a ainsi jamais voulu quitter le PSG, elle qui en avait pourtant l’opportunité.

« J’ai été rattrapée par cette loyauté envers mon club » Laure Boulleau aurait ainsi pu rejoindre le club plus grand français : l’OL. En effet, son mythique président a tenté à plusieurs reprises de la débaucher au PSG. Pour Europe 1, l’ex-Parisienne avait raconté en avril dernier : « Une fois je les avais écoutés. Aulas a failli m’avoir, mais j’ai été rattrapée par cette loyauté envers mon club, et ma volonté de construire quelque chose avec le PSG. Je me suis accrochée, je ne voulais pas gagner autre chose avec d’autres clubs. Avec Aulas, on en rigole ».