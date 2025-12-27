Le nouveau Rabiot à l’OM : Une folle opération prend forme !

Axel Cornic

A la recherche d’un nouveau renfort pour son milieu de terrain, l’Olympique de Marseille aurait coché le nom d’Amir Richardson, ancien prodige du Stade de Reims parti à la Fiorentina en aout 2024. Mais un autre club de Ligue 1 pourrait bien rafler la mise, avec des nouvelles indiscrétions qui nous arrivent d’Italie.

Parti dans les tout derniers jours du mercato, Adrien Rabiot n’a pas vraiment été remplacé à l’OM. Mais une nouvelle occasion se présente avec le mercato hivernal, qui ouvrira ses portes le 1er janvier prochain. Et à Marseille, on aurait déjà un nom en tête...

Un échange Boga-Richardson ? Il s’agit d’Amir Richardson, dont le profil semble beaucoup plaire au sein de l’OM et qui serait sur le départ à la Fiorentina. Un autre club de Ligue 1 pourrait toutefois doubler les Marseillais, puisque Mediaset a annoncé que le club florentin aurait proposé un échange à l’OGC Nice, avec l’international marocain qui débarquera sur la Côte d’Azur et Jérémie Boga qui ferait le chemin inverse.