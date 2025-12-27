Le nouveau Rabiot à l’OM : Une folle opération prend forme !

A la recherche d’un nouveau renfort pour son milieu de terrain, l’Olympique de Marseille aurait coché le nom d’Amir Richardson, ancien prodige du Stade de Reims parti à la Fiorentina en aout 2024. Mais un autre club de Ligue 1 pourrait bien rafler la mise, avec des nouvelles indiscrétions qui nous arrivent d’Italie.
Parti dans les tout derniers jours du mercato, Adrien Rabiot n’a pas vraiment été remplacé à l’OM. Mais une nouvelle occasion se présente avec le mercato hivernal, qui ouvrira ses portes le 1er janvier prochain. Et à Marseille, on aurait déjà un nom en tête...
Un échange Boga-Richardson ?
Il s’agit d’Amir Richardson, dont le profil semble beaucoup plaire au sein de l’OM et qui serait sur le départ à la Fiorentina. Un autre club de Ligue 1 pourrait toutefois doubler les Marseillais, puisque Mediaset a annoncé que le club florentin aurait proposé un échange à l’OGC Nice, avec l’international marocain qui débarquera sur la Côte d’Azur et Jérémie Boga qui ferait le chemin inverse.
« Nice c'est clairement ma priorité »
Entre l’OM et Nice, le principal intéressé semble en tout cas avoir déjà tranché. « L'ancien coach (Stefano Pioli, ndlr) m'avait dit qu'il comptait sur moi, le club ne voulait pas me laisser partir. Mais je n'ai presque pas joué. C'est comme si je n'étais plus le même joueur à leurs yeux » a récemment expliqué Richardson. « Alors sincèrement, je préfère partir cet hiver. Nice c'est mon club de cœur. C'est clairement ma priorité ».