Mercato - OM : Coup de tonnerre pour le nouveau Rabiot !

Axel Cornic

Après le départ d’Adrien Rabiot en toute fin du mercato estival, l’Olympique de Marseille chercherait des renforts au milieu de terrain. Plusieurs pistes ont été évoquées et l’une d’entre elles mènerait à Amir Richardson, ancien du Stade de Reims qui évolue actuellement en Serie A, à la Fiorentina.

Le duo formé par Medhi Benatia et Pablo Longoria semble vouloir offrir quelques renforts à Roberto de Zerbi, à l’occasion du mercato hivernal. C'est notamment le cas au milieu de terrain, secteur fragilisé par le départ catastrophe d’Adrien Rabiot de l'OM, en début de saison.

Richardson a disparu ! Des nombreux noms sont évoqués, mais celui d’Amir Richardson est l’un de ceux qui revient le plus. Et il semble toujours plus proche d’un départ de la Fiorentina, puisqu’il n’a pas été convoqué dans le groupe pour disputer la rencontre face à Parma, de ce samedi. D’après Sky Sport Italia, il ne serait pas blessé et son absence serait vraisemblablement un choix du coach Paolo Vanoli.