Zinedine Zidane : Le mariage parfait à l’étranger !

Aujourd’hui au Bayer Leverkusen, Lucas Vazquez a évolué avec le maillot du Real Madrid pendant 10 saisons et plus de 400 matchs. L’Espagnol a notamment été dirigé par un certain Zinedine Zidane avec qui il a bien évidemment connu de très grands succès. Un entraîneur dont s’est souvenu Lucas Vazquez, estimant qu’il était la personne parfaite pour diriger la Casa Blanca.
Malgré certaines rumeurs, Zinedine Zidane ne devrait pas revenir au Real Madrid, ayant la tête surtout tournée vers l’équipe de France. Le technicien français a malgré tout connu deux passages sur le banc merengue. Et quels passages ! Ayant notamment remporté 3 fois la Ligue des Champions consécutivement, Zidane a marqué l’histoire avec le Real Madrid et Lucas Vazquez, son ancien protégé, s’en souvient très bien.
« Zidane était la pièce manquante »
Ancien protégé de Zinedine Zidane au Real Madrid, Lucas Vazquez est revenu sur cette période. Dans un entretien accordé à AS, il a alors parlé de « combinaison parfaite » : « Nous avions des joueurs exceptionnels, mais cela ne garantit pas le succès. Zidane était la pièce manquante, celui qui a fédéré l'équipe, celui qui nous a tous unis. Et au final, les résultats parlent d'eux-mêmes. Bien sûr, nous étions à un moment où tous les joueurs étaient très ambitieux, et l'entraîneur l'était tout autant. C'était la combinaison parfaite ».
« Ce que je retiens le plus chez lui, c'est la confiance qu'il témoignait aux joueurs »
« C'était un homme très direct, toujours franc. Il parlait aux joueurs avec franchise, leur disant toujours ce qu'il pensait, en leur accordant l'importance qu'ils méritaient, et c'est précieux. Ce que je retiens le plus chez lui, c'est la confiance qu'il témoignait aux joueurs. Zizou se comportait encore comme un joueur et comprenait leur façon de penser. Il était très impliqué et se souciait avant tout du bien-être des joueurs », a également confié Lucas Vazquez à propos de Zinedine Zidane.