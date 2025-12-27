Zinedine Zidane : Le mariage parfait à l’étranger !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Aujourd’hui au Bayer Leverkusen, Lucas Vazquez a évolué avec le maillot du Real Madrid pendant 10 saisons et plus de 400 matchs. L’Espagnol a notamment été dirigé par un certain Zinedine Zidane avec qui il a bien évidemment connu de très grands succès. Un entraîneur dont s’est souvenu Lucas Vazquez, estimant qu’il était la personne parfaite pour diriger la Casa Blanca.

Malgré certaines rumeurs, Zinedine Zidane ne devrait pas revenir au Real Madrid, ayant la tête surtout tournée vers l’équipe de France. Le technicien français a malgré tout connu deux passages sur le banc merengue. Et quels passages ! Ayant notamment remporté 3 fois la Ligue des Champions consécutivement, Zidane a marqué l’histoire avec le Real Madrid et Lucas Vazquez, son ancien protégé, s’en souvient très bien.

« Zidane était la pièce manquante » Ancien protégé de Zinedine Zidane au Real Madrid, Lucas Vazquez est revenu sur cette période. Dans un entretien accordé à AS, il a alors parlé de « combinaison parfaite » : « Nous avions des joueurs exceptionnels, mais cela ne garantit pas le succès. Zidane était la pièce manquante, celui qui a fédéré l'équipe, celui qui nous a tous unis. Et au final, les résultats parlent d'eux-mêmes. Bien sûr, nous étions à un moment où tous les joueurs étaient très ambitieux, et l'entraîneur l'était tout autant. C'était la combinaison parfaite ».