Tragédie à l'OM : Benatia a bouclé son transfert en urgence !

Amadou Diawara

Ce vendredi, Jean-Louis Gasset est décédé à l'âge de 72 ans. Ayant appris la triste nouvelle, Medhi Benatia a tenu à lui rendre hommage. Dans le même temps, le directeur sportif de l'OM a raconté les coulisses de sa signature à Marseille. Jean-Louis Gasset ayant entrainé le club olympien pendant quelques mois.

Lors de la saison 2023-2024, l'OM était en grande difficulté. Pour redresser la barre marseillaise, Medhi Benatia a finalisé la signature de Jean-Louis Gasset. Arrivé en intérim le 20 février 2024, l'ancien technicien français était sur le banc de l'OM pendant quatre mois, soit jusqu'au 30 juin de cette année-là.

OM : Medhi Benatia rend hommage à Jean-Louis Gasset N'ayant pas exercé depuis le 7 avril dernier et son départ du Montpellier HSC, Jean-Louis Gasset s'est éteint ce vendredi. Sur son compte Instagram, Medhi Benatia s'est livré sur le décès de son ancien coach, revenant sur sa signature à l'OM.