Retour à l’OL - Benzema : Il lâche une terrible réponse !

Depuis 2009 et son transfert au Real Madrid, les fans de l’OL n’ont qu’un rêve en tête : revoir Karim Benzema sous le maillot des Gones. Régulièrement annoncé, ce scénario ne s’est toutefois jamais réalisé pour le moment. Aujourd’hui en Arabie saoudite, à Al-Ittihad, Benzema reviendra-t-il un jour jouer à l’OL ? Le pessimisme règne chez certains.
Karim Benzema de retour à l’OL, ils sont aujourd’hui nombreux à le vouloir. Récemment, John Textor révélait d’ailleurs avoir tenté de rapatrier le Ballon d’Or 2022, aujourd’hui en Arabie saoudite : « J'ai déjà eu des discussions avec Benzema pour un retour ? Oui, mais c'était l'année dernière. J'ai pris contact, j'ai parlé avec le club, j'ai essayé de voir s'il y avait quelque chose de possible. Mais c'était compliqué à ce moment là. Leur investissement sur lui était énorme. On a vraiment essayé, j'ai mis beaucoup d'argent sur la table, sous différentes formes ».
« Honnêtement, je n’y crois pas »
Le rêve de beaucoup est toutefois aujourd’hui loin de devenir une réalité. Karim Benzema de retour à l’OL, cela pourrait d’ailleurs ne jamais se réaliser. C’est ce que pense notamment Gérard Bonneau, ancien recruteur des des Gones. En effet, pour FM, il a confié à propos de KB9 : « Honnêtement, je n’y crois pas… Je ne dis pas qu’il n’en a pas envie. Je pense qu’il s’est construit une vie différente, dans une ville différente, avec ses enfants, etc. S’investir à l’OL, dans quel rôle ? Pourquoi pas. Pour l’équipe de France, j’y crois davantage, autant pour Lyon, je ne sais pas… ».
« Un retour de Benzema à l’OL, on l’aimerait tous c’est évident. Mais… »
« Un retour de Benzema à l’OL, on l’aimerait tous c’est évident. Mais est-ce que c’est sa vision à lui ? On verra. Franchement, Karim est un symbole à Lyon, c’est une icône. Je le vois rester dans le football après sa retraite. Il respire le foot. Une fin de carrière à la Zinédine Zidane, ce serait bien pour la France », a-t-il ajouté concernant Karim Benzema et un potentiel retour à l’OL.