Retour à l’OL - Benzema : Il lâche une terrible réponse !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Depuis 2009 et son transfert au Real Madrid, les fans de l’OL n’ont qu’un rêve en tête : revoir Karim Benzema sous le maillot des Gones. Régulièrement annoncé, ce scénario ne s’est toutefois jamais réalisé pour le moment. Aujourd’hui en Arabie saoudite, à Al-Ittihad, Benzema reviendra-t-il un jour jouer à l’OL ? Le pessimisme règne chez certains.

Karim Benzema de retour à l’OL, ils sont aujourd’hui nombreux à le vouloir. Récemment, John Textor révélait d’ailleurs avoir tenté de rapatrier le Ballon d’Or 2022, aujourd’hui en Arabie saoudite : « J'ai déjà eu des discussions avec Benzema pour un retour ? Oui, mais c'était l'année dernière. J'ai pris contact, j'ai parlé avec le club, j'ai essayé de voir s'il y avait quelque chose de possible. Mais c'était compliqué à ce moment là. Leur investissement sur lui était énorme. On a vraiment essayé, j'ai mis beaucoup d'argent sur la table, sous différentes formes ».

« Honnêtement, je n’y crois pas » Le rêve de beaucoup est toutefois aujourd’hui loin de devenir une réalité. Karim Benzema de retour à l’OL, cela pourrait d’ailleurs ne jamais se réaliser. C’est ce que pense notamment Gérard Bonneau, ancien recruteur des des Gones. En effet, pour FM, il a confié à propos de KB9 : « Honnêtement, je n’y crois pas… Je ne dis pas qu’il n’en a pas envie. Je pense qu’il s’est construit une vie différente, dans une ville différente, avec ses enfants, etc. S’investir à l’OL, dans quel rôle ? Pourquoi pas. Pour l’équipe de France, j’y crois davantage, autant pour Lyon, je ne sais pas… ».