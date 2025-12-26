Séparation avec Mbappé : C'est la panique en Espagne !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'est officiel depuis quelques jours, Endrick est prêté par le Real Madrid à l'OL. L'attaquant brésilien se sépare donc de Kylian Mbappé qui lui barrait la route au sein du club merengue. Cependant, en Espagne, on s'inquiète du fait qu'aucun attaquant parti en prêt ne se soit imposé à son retour au Real.

Malgré ses problèmes économiques, l'OL a réalisé une première partie de saison très consistante, notamment en réalisant quelques jolis coups lors du précédent mercato estival. Néanmoins, les Gones manquaient d'un vrai numéro 9 malgré le prêt de Martin Satriano, très insuffisant pour faire oublier Georges Mikautadze et Alexandre Lacazette. C'est la raison pour laquelle l'OL a déjà trouvé un nouvel attaquant.

Endrick file à l'OL Il s'agit d'Endrick, prêté par le Real Madrid. « L’Olympique Lyonnais est très heureux d’annoncer avoir trouvé un accord avec le Real Madrid pour l’arrivée, sous la forme d’un prêt payant de 1 M€ maximum, de l’attaquant international brésilien Endrick jusqu’à la fin de la saison », officialisait l'OL par le biais d'un communiqué ces derniers jours.