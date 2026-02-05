F1 : Verstappen et Hamilton loin devant, les salaires de tous les pilotes dévoilés

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Plus que quelques semaines maintenant avant le grand retour de la Formule 1. C'est le 8 mars prochain, en Australie, que le premier Grand Prix de la saison 2026 se disputera. A cette occasion, on retrouvera ainsi Max Verstappen, Lewis Hamilton, Lando Norris et compagnie. Des pilotes à propos desquels on saurait désormais ce qu'ils vont toucher pour cette saison à venir.

La saison dernière, le championnat du monde de Formule 1 a été remporté par Lando Norris. Au volant de sa McLaren et au terme d'un exercice haletant où tout s'est joué lors du dernier Grand Prix, le Britannique l'a donc emporté pour la première fois de sa carrière en devançant. Norris aborde donc cette saison 2026 de Formule 1 avec le statut de champion du monde en titre, mais pas avec celui de pilote le mieux payé du paddock. En effet, dans ce classement, selon les informations de RacingNews365, le coéquipier d'Oscar Piastri se classe 5ème avec environ 30M€ à l'année.

Une fortune pour Verstappen et Hamilton Quel est donc le pilote le mieux payé de la grille en Formule 1 ? C'est... Max Verstappen qui décroche la médaille d'or dans ce classement des plus gros salaires. En effet, le Néerlandais serait tout en haut avec pas moins de 70M€ à l'année chez Red Bull. Derrière lui, on retrouverait Lewis Hamilton. Ayant rejoint Ferrari en 2025, le Britannique serait payé 60M€ à l'année. Il y a ensuite un grand écart avec celui qui complète le podium à savoir Charles Leclerc et ses « seulement » 34M€ avec la Scuderia également.