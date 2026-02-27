«C'est pour ça qu'on s'est embrouillé» : Le clash a éclaté avec l'entraîneur du PSG

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Parfois, au sein d'un même club, il peut y avoir de l'électricité. Alors que ça arrive souvent que deux coéquipiers se chauffent, les tensions peuvent également parfois éclater entre l'entraîneur et l'un de ses joueurs. Le PSG n'a pas échappé à cela et c'est ainsi qu'on en a pu en apprendre plus sur un conflit qui a duré un moment à Paris.

Avec Luis Enrique, le PSG a semble-t-il trouvé l'entraîneur avec qui construire sur la durée. L'Espagnol est là depuis 2023 et voilà qu'il pourrait prochainement prolonger jusqu'en 2030. Qu'elle est loin désormais l'époque où le club de la capitale changeait de technicien au beau milieu de la saison. Ça avait notamment été le cas en 2000 avec le retour d'un certain Luis Fernandez sur le banc du PSG. Mais voilà que ça n'avait pas fait que des heureux à Paris.

« Il m’a écarté pendant trois mois de l’équipe alors que j’étais meilleur buteur du championnat » De retour comme entraîneur du PSG en 2000, Luis Fernandez a eu quelques conflits avec certains de ses joueurs. C'est ce qui est notamment arrivé avec Laurent Robert. Recruté quelques mois plus tôt par le club de la capitale, le Parisien avait raconté à l'occasion d'un entretien accordé au Parisien en janvier dernier : « Il y a eu des coups de gueule, mais c’était toujours constructif. Moi, le seul gros coup de gueule que j’ai eu, c’est avec l’arrivée de Luis Fernandez, qui m’a écarté pendant trois mois de l’équipe alors que j’étais meilleur buteur du championnat. J’étais à 12 buts au mois de novembre et il me sort de l’équipe. On ne s’est pas compris ».