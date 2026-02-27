«La seule chose que j'ai remarqué, c'est l'odeur de cannabis» : Quand une star du rap rachète un club de foot !

L'été dernier, une vedette américaine du rap a décidé d'investir à Swansea. En effet, elle est devenu actionnaire minoritaire du club de Championship. Ce lundi, cette star de la musique était présente au Liberty Stadium pour assister à la réception de Preston, mais surtout pour rencontrer son équipe. Et il a osé fumer du cannabis dans les couloirs de l'enceinte.
Depuis l'été dernier, Swansea a un nouvel investisseur. En effet, une star du rap a racheté des parts du club, étant devenu un actionnaire minoritaire. Et ce lundi, elle est venue à la rencontre des joueurs, du staff et des supporters des Swans.
Snoop Dogg a racheté Swansea
Ayant décidé d'investir dans un club de foot, Snoop Dogg a choisi Swansea, pensionnaire de Championship en Angleterre. Interrogé par Wales Online, le rappeur de 54 ans a fait part de ses ambitions avec le club britannique. « Je veux m'impliquer concrètement, je veux mener le club dans une direction qu'il n'a peut-être jamais prise auparavant. Nous voulons faire entrer Swansea en Premier League, et pour cela, nous aurons besoin d'argent. C'est la réalité du football aujourd'hui. Je veux mettre en place des contrats de sponsoring et des campagnes publicitaires qui feront de ce club une référence mondiale », a confié Snoop Dogg dans des propos rapportés par ESPN à la fin du mois de janvier.
Snoop Dogg a fumé du cannabis au Liberty Stadium
Alors que Swansea recevait Preston ce lundi, Snoop Dogg était présent. En effet, la star américaine s'est rendue au Liberty Stadium pour rencontrer ses joueurs, son staff et saluer les supporters des Swans, avant d'assister au spectacle. Et il est loin d'être passé inaperçu. Ayant réalisé un tour d'honneur endiablé, Snoop Dogg n'a rien changé à ses habitudes. D'après Paul Heckingbottom, interrogé en conférence de presse, il a fumé dans l'enceinte de Swansea. « La seule chose que j’ai remarquée, c’est l’odeur de cannabis dans le tunnel avant le match », a confié le coach de Preston, le sourire aux lèvres.