«La seule chose que j'ai remarqué, c'est l'odeur de cannabis» : Quand une star du rap rachète un club de foot !

Amadou Diawara

L'été dernier, une vedette américaine du rap a décidé d'investir à Swansea. En effet, elle est devenu actionnaire minoritaire du club de Championship. Ce lundi, cette star de la musique était présente au Liberty Stadium pour assister à la réception de Preston, mais surtout pour rencontrer son équipe. Et il a osé fumer du cannabis dans les couloirs de l'enceinte.

Depuis l'été dernier, Swansea a un nouvel investisseur. En effet, une star du rap a racheté des parts du club, étant devenu un actionnaire minoritaire. Et ce lundi, elle est venue à la rencontre des joueurs, du staff et des supporters des Swans.

Bet you never thought you'd see Leon Britton setting up Snoop Dogg to hit it top bins in Fairwood 😅



🎥 More from @SnoopDogg's visit to the training ground 👇 pic.twitter.com/mLjyHSJfRw — Swansea City AFC (@SwansOfficial) February 26, 2026

Snoop Dogg a racheté Swansea Ayant décidé d'investir dans un club de foot, Snoop Dogg a choisi Swansea, pensionnaire de Championship en Angleterre. Interrogé par Wales Online, le rappeur de 54 ans a fait part de ses ambitions avec le club britannique. « Je veux m'impliquer concrètement, je veux mener le club dans une direction qu'il n'a peut-être jamais prise auparavant. Nous voulons faire entrer Swansea en Premier League, et pour cela, nous aurons besoin d'argent. C'est la réalité du football aujourd'hui. Je veux mettre en place des contrats de sponsoring et des campagnes publicitaires qui feront de ce club une référence mondiale », a confié Snoop Dogg dans des propos rapportés par ESPN à la fin du mois de janvier.