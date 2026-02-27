«Ils ne pourront plus le dire ça» : Zidane prend sa revanche sur les journalistes

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Zinedine Zidane est le quatrième meilleur passeur de l'histoire de l'équipe de France avec 25 offrandes. Seuls Thierry Henry (27), Antoine Griezmann (30) et Kylian Mbappé (34) ont fait mieux que l'ex-maestro des Bleus. Cependant, bien qu'il ait été altruiste en sélection, Zizou a été proche de ne jamais pouvoir faire taire les journalistes sur un point en particulier. Il raconte.

Pendant à peu près neuf années, ils ont partagé le même vestiaire lorsqu'ils rejoignaient l'équipe de France lors des divers rassemblements des Bleus. Cependant, malgré le fait qu'ils aient été des stars incontestées de la sélection et dans leurs clubs respectifs en dehors des plages internationales, ils n'ont pas su parfaitement combiner sur le plan statistiques. Et ce, quand bien même ils évoluaient dans des secteurs de jeu proches l'un de l'autre. Ce que Zinedine Zidane aurait pu regretter jusqu'à la fin de sa vie.

🚨🚨CETTE DISCUSSION LÉGENDAIRE ENTRE MESSI ET ZIDANE :



Zidane: « Marquer un but en finale de la Coupe du Monde est la meilleure chose qui soit, non ?»



Messi: « Nous pouvons dire ça tous les deux »



🥶🥶🥶🥶🥶 pic.twitter.com/iMqywEPIeq — FAN INTER-MESSI (@Intermiamifr2) February 26, 2026

«Moi ça me cassait les... trucs quoi de ne pas faire marquer Thierry Henry» Cependant, le 1er juillet 2006 au soir à Francfort dans le cadre du 1/4 de finale de Coupe du monde entre l'équipe de France et le Brésil (1-0), Zinedine Zidane a mis un terme à la malédiction qui faisait beaucoup parler dans les médias. Alors qu'il disputait son ultime compétition en tant que joueur des Bleus et de foot tout simplement avant son départ à la retraite, Zidane tirait un coup franc excentré et trouvait au second poteau le plat du pied de Thierry Henry. Une offrande historique pour celui qui était surnommé « Titi » puisque ce fut la seule et unique. « C'est la première passe décisive de Zinedine Zidane pour Thierry Henry. Et voilà, comme ça ils ne pourront plus le dire ça. Et ouais (Sourire). Moi ça me cassait les... trucs quoi de ne pas faire marquer Thierry Henry alors qu'on a joué pas mal de matchs ensemble ». Une revanche qu'attendait visiblement Zinedine Zidane.