«J’y vais en courant», un entraîneur est chaud pour l’OM (et vous le connaissez tous)

Le poste d'entraîneur a fait l'objet d'une certaine instabilité ces dernières années à l'OM, et cela pourrait d'ailleurs être de nouveau le cas dans les mois à venir étant donné que le futur de Roberto De Zerbi fait couler beaucoup d'encre. D'ailleurs, un coach de Ligue 1 très connu médiatiquement a déjà fait savoir qu'il rêvait de débarquer un jour sur le banc de l'OM...

Roberto De Zerbi sera-t-il toujours sur le banc de l'OM la saison prochaine ? Le club phocéen traverse actuellement une grosse période de turbulences sur le plan sportif, et l'avenir du coach italien semble donc encore loin d'être assuré. Mais qui pourrait alors venir lui succéder ? En mai 2024, dans un entretien accordé à L'EQUIPE, un ancien joueur de l'OM devenu par la suite consultant sur Canal + puis entraîneur du Red Star et du Stade Rennais a posé sa candidature pour le club marseillais... Il s'agit d'Habib Beye !

« Si demain l'OM se manifeste, j'irais » « Si des gens pensent que je me place à l'OM, allez-y, dites-le. (Rires.) Ça ne me dérange pas du tout. Mais heureusement que si demain l'OM se manifeste, j'irais. C'est le club qui m'a le plus donné d'émotions, depuis mon enfance. J'en ai été le capitaine. Si l'OM m'appelle, mais j'y vais en courant ! Je n'ai aucun problème à le dire », avait alors indiqué Habib Beye, qui semble donc très attiré par la perspective d'atterrir un jour sur le banc de l'OM. D'ailleurs, l'un de ses anciens coéquipiers à Marseille a validé cette candidature de l'entraîneur du Stade Rennais.