CAN 2025 - Le titre pour le Maroc : «C'est quoi ces conneries ?», il n’en revient pas

Amadou Diawara

Ce mardi soir, le Maroc a été sacré champion d'Afrique. Alors que les joueurs du Sénégal ont quitté le terrain pendant plusieurs minutes durant la finale, le Jury d'Appel a annoncé leur forfait sur tapis vert. Interrogé sur ce coup de tonnerre, un ancien sélectionneur des Lions de la Teranga - passé par le PSG et l'OM - s'est emporté.

Malgré sa victoire en finale contre le Maroc, le Sénégal n'est plus le champion de la CAN 2025. « Le Jury d’Appel de la Confédération Africaine de Football (CAF) a décidé, en application de l’article 84 du Règlement de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN), de déclarer l’équipe nationale du Sénégal forfait lors de la finale de la TotalEnergies CAF Coupe d’Afrique des Nations Maroc 2025 (« le Match »), le résultat étant homologué sur le score de 3-0 en faveur de la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF). Réuni ce jour, le Jury d’Appel de la CAF a statué, suite à l’appel introduit par la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF) concernant l’application des articles 82 et 84 du Règlement de la Coupe d’Afrique des Nations », peut-on lire dans un communiqué adressé aux média.

CAN 2025 - Le Maroc désigné vainqueur : Un scandale de harcèlement provoqué par cette décision ? https://t.co/gLqCXFts6b — le10sport (@le10sport) March 18, 2026

«C’est scandaleux» Lors d'un entretien accordé à Ouest-France ce mercredi, Alain Giresse a poussé un énorme coup de gueule. « C’est scandaleux, parce qu’on s’appuie sur les règlements que l’on épluche au centimètre près, mais les Sénégalais ont déjà été sanctionnés avec des grosses amendes et des punitions. Là, on reporte les sanctions uniquement sur l’aspect sportif. Deux mois après, ces messieurs de la CAF, les grands manitous du football, considèrent que les Sénégalais, en sortant du terrain, auraient perturbé les Marocains pour qu’ils perdent le match. C’est quoi ces conneries ? Qui dans cette finale, qui a été très particulière, avec l’histoire de la serviette en plein match, et dans laquelle on a laissé ce pauvre arbitre se débrouiller tout seul, a le plus subi psychologiquement ? C’est le Sénégal. Et malgré ça, on considère que c’est le Maroc qui a le plus souffert, c’est d’une débilité sans nom », a pesté l'ancien sélectionneur du Sénégal (2013-2015), avant d'en rajouter une couche.