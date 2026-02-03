Téléphone interdit et alimentation contrôlée : L'OM prend des mesures strictes !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Au cours des dernières années, l'OM a vivement été pointé du doigt concernant ses lacunes dans la formation des jeunes joueurs. En effet, à Marseille, ils ne sont pas nombreux à avoir réussi à exploser au plus haut niveau. Voilà que ça va désormais un peu mieux dans ce domaine pour l'OM, pouvant notamment compter sur Lassad Hasni, directeur du centre de formation olympien. Il faut dire qu'il n'a pas hésité à mettre en place des mesures strictes pour encadrer les jeunes Marseillais.

Pour relancer la formation à l'OM, il a été décidé de faire appel à Lassad Hasni. Le voilà aujourd'hui en charge du centre de formation du club phocéen. Une fonction à laquelle il tient à coeur comme il a pu le faire savoir lors d'un entretien accordé à AS ce mardi : « Est-ce difficile d'être directeur du centre de formation d'un club aussi exigeant ? Je ne dirais pas que c'est difficile. C'est même quelque chose qui me passionne, car je suis originaire de cette ville. Pour moi, c'est un devoir, plus qu'une source d'inquiétude. Je suis heureux de mon travail ».

« Nous travaillons beaucoup sur le développement des joueurs » Et voilà que le travail de Lassad Hasni porte petit à petit ses fruits. En effet, du côté de l'OM, la formation fonctionne de mieux en mieux. Une réussite marseillaise à propos de laquelle il a notamment expliqué : « Nous veillons à ce que les joueurs évoluent dans un environnement sain. C'est un double projet : le football et le centre de formation. Nous travaillons beaucoup sur le développement des joueurs. Il y a deux programmes : un le matin et un l'après-midi, davantage axés sur les aspects mentaux, physiques et nutritionnels. Ils vont aussi en salle de musculation et font des séances vidéo. Il y a un programme d'entraînement et de développement ».