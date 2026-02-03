Ce départ est une «catastrophe» pour l'OM !

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, l'OM de Pablo Longoria a fait le ménage dans son effectif. En effet, Medhi Benatia a bouclé les départs de nombreux joueurs qui ne faisaient plus partie des plans de Roberto De Zerbi, ou qui posaient problème. Toutefois, l'OM aurait fait le mauvais choix en se séparant de son meilleur joueur de la saison 2024-2025.

L'OM s'est montré particulièrement actif sur le mercato l'été dernier. En effet, le club phocéen s'est offert les services de douze nouveaux joueurs au total : Igor Paixao, Nayef Aguerd, Arthur Vermeeren, Benjamin Pavard, Matt O'Riley, Facundo Medina, Timothy Weah, Emerson Palmieri, Pierre-Emerick Aubameyang, CJ Egan-Riley, Angel Gomes et Hamed Traoré. Dans le sens des départs, l'OM a également multiplié les transactions. En effet, Pablo Longoria et Medhi Benatia ont bouclé les transferts de la plupart des indésirables de Roberto De Zerbi, ainsi que des joueurs qui posaient problème dans le groupe.

Après leur bagarre dans le vestiaire du Stade Rennais (le 15 aout), Adrien Rabiot et Jonathan Rowe ont été poussés vers la sortie par les hautes sphères de l'OM. Finalement, les deux joueurs ont été transférés en Italie. Le premier à l'AC Milan et le second à Bologne. Mais d'après Pierre Ménès, l'OM n'aurait jamais dû se séparer d'Adrien Rabiot.