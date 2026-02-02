OM : «Bordel monstre», la gestion de De Zerbi dénoncée

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, l'OM de Pablo Longoria a recruté douze joueurs au total. Malgré tout, le club phocéen a enflammé ce mercato hivernal, et ce, en s'offrant pas moins de cinq nouveaux joueurs. Dans le même temps, l'OM a fait le ménage dans son effectif. Sur RMC Sport, la gestion de Roberto De Zerbi a été totalement remise en question.

A la fin de la saison 2023-2024, l'OM a officialisé la signature de Roberto De Zerbi. Dès sa première saison à Marseille, le coach italien a permis à son équipe de retrouver la Ligue des Champions. Pour faire bonne figure en C1, l'OM a enflammé le dernier mercato estival, recrutant douze joueurs au total. Et cet hiver, cinq renforts rejoignent le club olympien. Alors que l'OM a également fait un grand ménage dans son effectif ces derniers mois, Jérôme Rothen a pointé du doigt Roberto De Zerbi, et ce, dans l'émission Rothen s'enflamme.

💥 @RothenJerome : "L'instabilité est la cause de toutes les crises de l'OM ces dernières années. Je pensais que De Zerbi avait son mot à dire sur le recrutement. Comment expliquer, qu'au mercato d'hiver, il y a 5 arrivées, soit la moitié d'une équipe ? C'est un bordel monstre" pic.twitter.com/5ECD4BrFxU — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) February 2, 2026

«Il est aussi responsable de cette instabilité» « L'instabilité, c'est la cause de toutes les crises et les dernières années de l'OM dans cette inconstance. Depuis l'arrivée de Pablo Longoria, j'ai toujours eu l'impression - d'ailleurs c'est pas une impression, c'est un constat - qu'il y avait trop de changements d'entraineurs, qui restaient un an et se barraient, et de joueurs, parce que trop de mouvements. Tu fais de bonnes saisons, mais tu ne t'appuies pas sur ça collectivement pour apprendre à se connaitre, ce que De Zerbi a dit en conférence de presse. Alors est-ce que De Zerbi a son mot à dire sur le recrutement ? Parce que je pensais que c'était le cas. Un entraineur comme ça, qui vient avec neuf adjoints, t'imagine quand même qu'il a son mot à dire sur le recrutement. Donc il est aussi responsable de cette instabilité. S'il laisse entendre que non ? Bah oui, sauf que ça va pas avec tout ce qu'on nous a présenté sur son rôle. Il a fait des pieds et des mains pour savoir s'il restait à la fin de la saison dernière, j'imagine que les discussions n'étaient pas que financières. Donc lui aussi était en accord par rapport à leur discours au mois d'aout », a pesté Jérôme Rothen, ancien milieu gauche du PSG, ce lundi.