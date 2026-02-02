AccueilOM

De Zerbi : L'OM en pince pour un autre entraineur, c'est un «spécialiste des vestiaires explosifs»
Un an et demi après une signature qui avait suscité d’énormes attentes, Roberto De Zerbi ne fait toujours pas l’unanimité à l’Olympique de Marseille. L’élimination en Ligue des Champions a grandement fragilisé le technicien de 46 ans et certaines sources ont même évoqué une possible séparation, avec les dirigeants marseillais qui auraient déjà un plan B pour le remplacer.

C’est déjà terminé ? Pierre angulaire du projet lancé à l’été 2024, Roberto De Zerbi est plus critiqué que jamais. Ses choix ne sont toujours pas compris et des tensions commencent même à faire surface à l’OM, comme tout récemment avec Amir Murillo.

De Zerbi reste à l’OM, mais...

Pour se rendre compte à quel point la situation est grave, l’entraineur italien aurait sérieusement pensé à claquer la porte après l’élimination catastrophique de la Ligue des Champions, à en croire les révélations de RMC Sport. De retour en conférence de presse, il a toutefois lancé un message assez clair au sujet de son avenir à l’OM. « Je n'ai rien à confirmer car j'étais l'entraîneur de Marseille et je le reste. Je pense pouvoir rester encore cinq ou six ans à Marseille, parce que j'aime ça » a expliqué Roberto De Zerbi. « C'est ma passion et je vois que les joueurs me suivent ».

Pioli, une piste très appréciée

Il n’est pas le seul à avoir pensé à une séparation, puisque l’OM aurait également évalué cette possibilité, en activant même une piste pour trouver un successeur à De Zerbi. D’après les informations de Radio Radio, les dirigeants marseillais auraient aimé donner les rênes de l’équipe à Stefano Pioli, sans club depuis son départ de la Fiorentina en novembre dernier. Le média italien explique que son profil serait très apprécié en interne, puisqu’il a la réputation de gérer les vestiaires explosifs, avec un tempérament rassembleur à l’opposé de l’actuel coach phocéen.

