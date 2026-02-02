OM : Raymond Domenech annonce une belle surprise pour la fin de saison ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Ce mardi soir, l’OM va retrouver pour la première fois le Vélodrome depuis son élimination en Ligue des champions. Un rendez-vous important attend les joueurs de Roberto De Zerbi avec ce huitième de finale de la Coupe de France contre Rennes. Si le club est en perte de confiance, Raymond Domenech se montre optimiste pour la seconde partie de saison des Marseillais.

C’est un moment de vérité pour l’Olympique de Marseille, humilié par Bruges (0-3) et éliminé de la Ligue des champions. Les hommes de Roberto De Zerbi ont connu une nouvelle soirée difficile samedi en étant rejoints au score dans les dernières secondes par le Paris FC (2-2) et n’ont pas le droit à l’erreur ce mardi soir, au Vélodrome, contre le Stade Rennais en huitième de finale de la Coupe de France.

Domenech optimiste pour l’OM Aux yeux de Raymond Domenech, l’équipe de Roberto De Zerbi a les armes nécessaires pour redresser la situation. « Je crois en l’OM encore. Il va y avoir beaucoup de changements, ils vont peut-être changer l’entraîneur avant la fin, à un moment ou un autre, cette équipe a un vrai potentiel. On ne peut pas enlever ça. Quand on compare le potentiel joueur de l’OM et de l’OL, il n’y a pas photo », estime l’ancien sélectionneur de l’équipe de France. « De Zerbi ? Je plaisante », reconnaît Domenech, néanmoins très sérieux concernant la suite de la saison pour le club phocéen : « Je crois qu’ils sont capables de revenir. Ils ont une équipe qui peut être plus solide. Ils vont peut-être à un moment arrêter de changer l’équipe tous les joueurs et en mettre une qui tienne la route. »