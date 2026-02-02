«On est entraîné par un malade» : Un joueur de l’OM se fait allumer par De Zerbi, cette nouvelle décision de l'Italien qui déchaîne les réseaux sociaux !

Le mercato hivernal ferme ses portes ce lundi en France, et l’OM prévoit de se montrer encore actif avec au moins deux signatures attendues. Dans le sens des départs, ça va également bouger, Roberto De Zerbi souhaitant tout particulièrement se séparer d’un membre de l’effectif. Une volte-face très commentée sur les réseaux sociaux.
Encore une fois, l’OM fait parler durant un mercato. Après les recrutements de Quinten Timber (24 ans), arrivé en provenance du Feyenoord Rotterdam, et Ethan Nwaneri (18 ans), prêté par Arsenal ce sont Himad Abdelli (26 ans - Angers) et Tochukwu Nnadi (22 ans, SV Zulte Waregem) qui vont prochainement intégrer le groupe de Roberto De Zerbi, les deux joueurs ayant débarqué à Marseille ce lundi matin en vue de signer.
Dans le sens des départs, ça s’agite aussi à quelques heures de la fin du mercato hivernal ce lundi 2 février. Angel Gomes devrait rejoindre Wolverhampton en prêt, tandis que Matt O'Riley pourrait retrouver Brighton. Ulisses Garcia est quant à lui pressenti pour s’engager en faveur de Sassuolo. Roberto De Zerbi espère aussi se séparer d’un autre joueur qu’il ne veut plus voir dans son effectif.
De Zerbi pousse un joueur de l’OM vers la sortie
Selon La Provence, Amir Murillo est dans le collimateur de Roberto De Zerbi, à tel point que ce dernier aurait réglé ses comptes avec le défenseur panaméen, coupable selon l’entraîneur phocéen de plusieurs erreurs justifiant en partie les mauvais résultats récents de l’OM. Amir Murillo aurait été rétrogradé en équipe réserve, prié de se trouver un nouveau club dans ce court laps de temps restant. De quoi faire réagir les supporters marseillais sur les réseaux sociaux.
« C’est le coach de l’apocalypse »
Et pour cause, Amir Murillo semblait faire partie des chouchous de Roberto De Zerbi. « J’espère qu’il restera de nombreuses années avec nous car c’est un bon joueur, un grand professionnel, un bon garçon », saluait l’Italien en février 2025, une déclaration qui ressort aujourd’hui, et qui fait réagir la communauté marseillaise. « On est entraîné par un malade », lâche un supporter sur X. « Ou très hypocrite », lui répond un autre.
Cet utilisateur se montre bien plus virulent : « C’est le coach de l’apocalypse les gars, ce club il est foutu. » Un supporter a également rappelé la position de Roberto De Zerbi avec deux autres de ses ex-protégés, parti ailleurs : « Comme les décla sur Maupay « son fils » ou Rabiot, « un professionnel hors du commun »… » « Impossible à suivre il est insupportable vraiment », regrette un autre fan de l’OM.