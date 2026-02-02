OM : «Je l'ai senti affecté» : La réunion qui tourne mal avec De Zerbi ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Loin du Vélodrome et de Marseille, l'OM a sombré la semaine dernière. Une première fois à Bruges où son avenir européen a brusquement pris fin avec une cuisante défaite (0-3) et un but du gardien du Benfica Lisbonne face au Real Madrid (4-2) qui a éliminé le club marseillais au goal average. De retour en France dans le cadre de la 20ème journée de Ligue 1, l'Olympique de Marseille a concédé le match nul contre le Paris FC. Une vieille connaissance a retrouvé Roberto De Zerbi émotionnellement touché par les déboires de son équipe.

L'OM sortait d'un succès qui en disait long sur les intentions de l'équipe de Roberto De Zerbi pour cette seconde partie de saison. Grâce à la victoire acquise face au RC Lens le 24 janvier au Vélodrome (3-1), les Marseillais avaient leur destin entre leurs mains en Ligue des champions. Mais les joueurs se sont effondrés contre le Club Brugge mercredi dernier et sont sortis de cette saison régulière de Ligue des champions par la toute petite porte. Le déplacement de samedi à Paris pour y affronter le PFC devait être le match de la rédemption.

🚨 Roberto De Zerbi: “I’m staying at OM. I am strong enough to stay at least 5-6 years more at Olympique Marseille”.



“The players are with me”. 🔵⚪️ pic.twitter.com/Mxf4ug6bY4 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 30, 2026

«Il prend tellement les choses à coeur que j'imagine un peu ce qui a pu se passer à Bruges» Et pourtant, l'OM a une nouvelle fois perdu pied malgré le fait que le groupe entraîné par Roberto De Zerbi ait géré la quasi totalité de la rencontre, à l'exception des 10 dernières minutes. L'Olympique de Marseille menait 2 buts à 0 face au Paris FC, et a finalement concédé le match nul (2-2) sur un but de l'enfant du pays : le Marseillais Ilan Kebbal. Ayant évolué sous les ordres de Roberto De Zerbi à l'US Sassuolo l'espace d'une saison en 2020/2021, Maxime Lopez ne connaît que trop bien le tempérament volcanique de l'entraîneur italien qui peut lui jouer des tours à Marseille. « De Zerbi ? C'est délicat parce que je connais le coach, mais je connais aussi le club à Marseille. Ce qui s'est passé après le match, ça m'a rappelé des souvenirs à Sassuolo. C'est quelqu'un qui vit tellement pour le foot, qu'il prend tout à cœur. Et bien évidemment, en plus de ça, il a ce caractère volcanique. Il prend tellement les choses à cœur que j'imagine un peu ce qui a pu se passer à Bruges. Après attention, on n'était pas avec lui dans le vestiaire à Bruges. Mais je pense qu'il doit parfois un peu tempérer ses réactions et attendre le lendemain pour dire les choses ».