Crise à l'OM : Réunion d'urgence à Marseille !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Rien ne va plus du côté de l’OM. Humilié et éliminé en Ligue des Champions en début de semaine, le club phocéen a également été tenu en échec en fin de rencontre ce samedi sur la pelouse du Paris FC. Alors que les tensions s’accumulent, une réunion de crise a été annoncée ce dimanche soir. Explications.

L’OM en grande difficulté. Marseille, qui avait pour objectif d’aller au moins en barrages de la Ligue des Champions, a été lamentablement éliminé de la C1 après une défaite cuisante concédée à Bruges mercredi (3-0). Ce samedi, alors que des rumeurs d’un départ de Roberto De Zerbi avaient éclaté plus tôt, l’OM a été rattrapé sur le fil par le Paris FC (2-2), laissant ainsi échapper trois points précieux en championnat. Clairement, l’atmosphère est électrique du côté du club phocéen.

OM : «C'est lui qui te crève l'équipe», il désigne le coupable ! https://t.co/FmBfZxD20H — le10sport (@le10sport) February 1, 2026

De Zerbi relativise En conférence de presse, Roberto De Zerbi a quant à lui tenté de dédramatiser la situation. « Je vois la situation mal, c’est difficile à expliquer, je suis là, car il faut le faire, on a dominé 80 minutes et après la lumière s’est éteinte, c’est difficile à expliquer, à part dire qu’un match dure 100 minutes et que la qualité nécessaire et principale dans les fins de match, c’est l’envie. Il faut comprendre la situation, il faut comprendre que ce qu’on fait n’est pas suffisant. Mais ne vous inquiétez pas pour moi, je suis toujours prêt pour aller à la guerre, je suis habitué à ça, je sais comment gérer cela et évidemment ça m’énerve ces résultats, car je suis entraîneur, mais on peut jouer Rennes dans 10 minutes, je serai prêt », a ainsi martelé le coach italien.