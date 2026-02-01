Crise à l'OM : Réunion d'urgence à Marseille !

Rien ne va plus du côté de l’OM. Humilié et éliminé en Ligue des Champions en début de semaine, le club phocéen a également été tenu en échec en fin de rencontre ce samedi sur la pelouse du Paris FC. Alors que les tensions s’accumulent, une réunion de crise a été annoncée ce dimanche soir. Explications.
L’OM en grande difficulté. Marseille, qui avait pour objectif d’aller au moins en barrages de la Ligue des Champions, a été lamentablement éliminé de la C1 après une défaite cuisante concédée à Bruges mercredi (3-0). Ce samedi, alors que des rumeurs d’un départ de Roberto De Zerbi avaient éclaté plus tôt, l’OM a été rattrapé sur le fil par le Paris FC (2-2), laissant ainsi échapper trois points précieux en championnat. Clairement, l’atmosphère est électrique du côté du club phocéen.
De Zerbi relativise
En conférence de presse, Roberto De Zerbi a quant à lui tenté de dédramatiser la situation. « Je vois la situation mal, c’est difficile à expliquer, je suis là, car il faut le faire, on a dominé 80 minutes et après la lumière s’est éteinte, c’est difficile à expliquer, à part dire qu’un match dure 100 minutes et que la qualité nécessaire et principale dans les fins de match, c’est l’envie. Il faut comprendre la situation, il faut comprendre que ce qu’on fait n’est pas suffisant. Mais ne vous inquiétez pas pour moi, je suis toujours prêt pour aller à la guerre, je suis habitué à ça, je sais comment gérer cela et évidemment ça m’énerve ces résultats, car je suis entraîneur, mais on peut jouer Rennes dans 10 minutes, je serai prêt », a ainsi martelé le coach italien.
Une réunion prévue ce lundi à la Commanderie
Cependant, la situation reste tendue pour l’OM. Ce dimanche soir, la Provence a lâché des révélations importantes concernant la fin de saison qu’attend le club phocéen. Le quotidien annonce ainsi qu’une grosse réunion de crise est prévue ce lundi du côté de la Commanderie. Ce rendez-vous a été réclamé par les supporters marseillais, qui souhaitent échanger avec les dirigeants et les joueurs ce lundi. A suivre de près…