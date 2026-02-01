Benfica - OM : L’autre chiffre qui fait (très) mal à l’OM

Axel Cornic

L’Olympique de Marseille a déjoué face au Club Brugge lors de la dernière journée de la phase de poules de la Ligue des Champions (3-0), mais tout s’est joué à plusieurs kilomètres du Jan Breydel Stadion. Dans une remontée folle depuis l’arrivée de José Mourinho sur le banc en septembre dernier, Benfica a en effet su saisir l’occasion pour coiffer au poteau les Marseillais et arracher une qualification pour les barrages. Mais ce n’est pas la seule victoire portugaise...

C’est une folle soirée comme on en vit pas beaucoup dans le football. Toutes les statistiques donnaient l’OM qualifié pour les barrages de la Ligue des Champions, même avec une courte défaite à Bruges. Mais rien ne s’est passé comme prévu, puisque les hommes de Roberto De Zerbi ont totalement sombré, plongeant dans une nouvelle crise.

Benfica grille la politesse à l’OM Mais la belle histoire de cette dernière journée, est sans aucun doute le miracle de Benfica. Avec des chances minimes de se qualifier, les Portugais ont tout donner face au Real Madrid, infligeant une véritable déroute aux coéquipiers de Kylian Mbappé (4-2). Et le but qui les qualifie vient du gardien Anatoliï Troubine, monté aux avant-postes sous les indications de José Mourinho, sur un coup-franc à la toute dernière minute de la rencontre.