Transfert : Après Neymar, il veut que Benzema soit sa nouvelle superstar !

Sous contrat avec Al-Ittihad jusqu'à la fin de la saison, Karim Benzema pourrait faire ses valises prochainement. L'attaquant français de 38 ans n'a pas encore terminé sa carrière et il s'imagine rejoindre un nouveau club prochainement. Parti en Arabie saoudite en 2023, il pourrait s'y éterniser et suivre les pas de Neymar.

Présent à Al-Ittihad depuis 2023, Karim Benzema aurait envie de changer d'air. Le Français semble avoir compris que le club saoudien veut se débarrasser de lui puisque l'offre de prolongation de contrat n'était pas du tout séduisante à ses yeux. L'ancien joueur du Real Madrid pourrait rejoindre un autre club en Arabie saoudite ou alors tenter un retour en France à quelques mois de la Coupe du monde 2026.

Karim Benzema visé par un transfert en Arabie saoudite A 38 ans, Karim Benzema continue d'intéresser de nombreux clubs dans le cadre d'un recrutement. D'après les informations du journaliste Sacha Tavolieri sur son compte X, Al-Hilal a approché Al-Ittihad pour discuter de la situation de l'attaquant français. Ce dernier s'attend à un contrat le liant au club au moins jusqu'en juin 2027. Al-Ittihad en attendrait au moins 25M€ pour valider le départ de Benzema. Depuis le début de la saison, ce dernier a inscrit 16 buts en 21 matches. Des statistiques qui restent très intéressantes.