Transfert à l'OM : Négociations en cours pour boucler un retour !

Rien ne va à Marseille en ce moment. L'OM traverse une période difficile avec une élimination en Ligue des champions avec de grandes ambitions et la défaite face au Paris FC n'a rien arrangé. Le mercato hivernal se termine lundi soir et il pourrait y avoir encore des changements dans l'effectif avant d'affronter le reste de la saison.
L'été dernier, l'OM avait passé beaucoup de temps sur le mercato pour constituer le meilleur effectif possible. De nombreux joueurs avaient fait leur arrivée, parfois en prêt pour la saison en cours. Mais l'effectif pourrait être bouleversé dans les prochaines heures avec un départ qui s'annonce. Des discussions sont en cours dans les bureaux des dirigeants du club de la cité phocéenne.
Matt O'Riley sur le départ à l'OM ?
Arrivé l'été dernier à Marseille, Matt O'Riley a disputé 25 matches sous les ordres de Roberto De Zerbi depuis. Le milieu de terrain de 25 ans a été prêté par Brighton jusqu'à la fin de la saison mais il pourrait revenir en Angleterre plus tôt que prévu. En effet, d'après les informations de Fabrizio Romano, Brighton est en contact avec le club de la cité phocéenne pour le ramener d'ici la fin du mercato hivernal. Le temps est compté car la période de mercato se termine lundi soir et le club anglais souhaite que le joueur revienne aider pour la fin de la saison à venir.
Ça chauffe à Marseille pour un départ
Titularisé la moitié du temps par Roberto De Zerbi, Matt O'Riley avait été recruté dans la précipitation à la toute fin du mercato estival juste après le départ d'Adrien Rabiot qui avait fait beaucoup parler. Ce n'est d'ailleurs pas le seul joueur qui pourrait faire ses valises dans les prochaines heures puisque le départ d'Arthur Vermeeren a également été abordé. Reste à savoir comment l'équipe évoluera d'ici la fin du mercato lundi.