Transfert de dernière minute à l'OM, l'accord est conclu !

Plus que quelques heures avant la clôture du mercato hivernal. Le temps presse donc pour boucler les dernières opérations. Et du côté de l’OM, ça va bouger très prochainement. Actif durant le mois de janvier, le club phocéen compte encore l’être un peu avant la fin du marché. Et voilà que du côté de Marseille, une opération est imminente.

A l’occasion de ce mercato hivernal, on a pu assister à de nombreux mouvements du côté de l’OM. Alors que Quinten Timber et Ethan Nwaneri ont rejoint l’effectif de Roberto De Zerbi, d’autres ont fait leurs valises dans le même temps. Robinio Vaz ou encore Neal Maupay ne sont ainsi plus là. Mais le marché des transferts n’est pas encore fermé et voilà qu’à quelques heures de la clôture de celui-ci, ça va encore bouger à Marseille.

Direction Wolverhampton pour Gomes ! Pablo Longoria avait annoncé vouloir mettre l’accent sur les départs à l’occasion de ce mercato hivernal. Ça a été le cas et ce n’est visiblement pas fini à l’OM. En effet, un nouveau joueur serait sur le point de faire ses valises : Angel Gomes. Arrivé pourtant lors du dernier mercato estival, l’Anglais s’apprête à s’en aller. Selon les informations de Footmercato, un accord de principe aurait été trouvé avec Wolverhampton. Gomes serait ainsi attendu en Angleterre dans le cadre d’un prêt payant de 1M€ assorti d’une option d’achat de 7M€.