Intéressé par De Zerbi, ce club espère une séparation à l'amiable avec l'OM !

Axel Cornic

Sous contrat jusqu’en 2027, Roberto De Zerbi semblait parti pour rester des nombreuses années à l’Olympique de Marseille. Mais les récentes échecs, dont l’élimination catastrophe en Ligue des Champions, semblent avoir tout remis en question et fragilisé la position du technicien italien, qui est désormais annoncé proche d’un possible départ par les médias de son pays.

Cela faisait longtemps qu’on n’avait pas vécu une telle désillusion à Marseille. Alors que la qualification pour les barrages de Ligue des Champions semblait être à portée, rien n’est allé comme prévu et l’OM s’est fait sortir dans des circonstances rocambolesques. De quoi mettre un sacré coup aux ambitions de Roberto De Zerbi, qui ne semble plus être intouchable.

« Je suis encore là, voilà la vérité » Plusieurs sources comme RMC Sport ont annoncé une possible séparation entre l’OM et l’entraineur de 46 ans, poussant ce dernier à prendre la parole. « La question n'est pas de savoir si j'ai pensé à partir ou non. J'ai fortement voulu rejoindre l'OM, c'est ma deuxième saison ici. Quand j'accepte de continuer dans un endroit, je sais les problématiques qu'on peut avoir » a expliqué De Zerbi, en conférence de presse. « Je suis encore là, voilà la vérité. Après beaucoup de choses sont écrites, rapportées... Maintenant, on repart ».