En pleine crise à l’OM, De Zerbi a déjà un plan B à l’étranger ?

Axel Cornic

Déjà très critiqué après une première partie de saison décevante, Roberto De Zerbi affronte une crise encore plus grande après l’élimination catastrophe de la Ligue des Champions. Un départ a même été évoqué, mais pour le moment, le coach italien a annoncé vouloir poursuivre l’aventure avec l’Olympique de Marseille... ce qui n'empêche pas certains clubs étrangers de croire à un gros coup.

C’est sans aucun doute le point le plus bas depuis sa signature au cours de l’été 2024. Alors que la qualification pour les barrages de la Ligue des Champions semblait quasiment acquise, l’OM l’a laissée s’échapper dans une soirée véritablement folle. Et évidemment, Roberto De Zerbi est désigné comme le principal coupable de ce naufrage.

L'OM en plein «naufrage» : «Il y a un problème avec tous les joueurs» https://t.co/ALVBStGzOI — le10sport (@le10sport) January 31, 2026

« Je suis encore là » Dans les heures qui ont suivi la catastrophe, certaines sources ont même parlé d’une possible séparation entre De Zerbi et l’OM. Mais lors de la conférence de presse précédant le déplacement au Paris FC en Ligue 1, le principal intéressé a tenu à mettre un terme aux spéculations au sujet de son avenir. « Je pense que j'ai la force pour rester à Marseille encore 5 ou 6 ans, j'aime ça, c'est ma passion. Les joueurs me soutiennent » a déclaré le coach marseillais, ajoutant notamment : « Je suis encore là ».