OM : On l’annonçait sur le départ, De Zerbi fait une annonce étonnante aux journalistes 

L’OM est en plein cauchemar. Mercredi soir, le club phocéen s’est fait éliminer de la Ligue des champions par un but du gardien de Benfica à la dernière minute contre le Real Madrid. Rien ne va plus à Marseille et Roberto De Zerbi est même annoncé sur le départ. Le technicien italien s’est d’ailleurs présenté face à la presse ce vendredi et il a fait une annonce pour le moins surprenante.
Le réveil jeudi matin a dû être plus que compliqué pour les supporters de l’OM. La veille au soir, le club phocéen s’était fait éliminer de la Ligue des champions. Une élimination d’autant plus difficile à digérer car elle a été rendue possible à cause d’un but du gardien de Benfica à la dernière minute face au Real Madrid (4-2), qui a permis aux Portugais de passer devant les Marseillais au classement.
« Je suis encore là »
Une élimination qui pourrait bien laisser des traces. Forcément responsable de ce désastre, Roberto De Zerbi a été annoncé sur le départ par plusieurs sources françaises. Ce vendredi, le coach de l’OM s’est présenté en conférence de presse et même s’il est touché, il compte visiblement bien rester à Marseille. Ses propos sont rapportés par RMC Sport. « On a perdu un match important. On sort de la Ligue des champions. Il faut qu'on essaie de comprendre. Pablo Longoria et Medhi Benatia, nous avons parlé hier soir. On s'est réuni pour essayer de trouver la meilleure solution possible. Ce match est aussi en partie de ma faute. On fera tout pour repartir. Je suis encore là. »
De Zerbi veut rester longtemps à l’OM
Roberto De Zerbi pourrait finalement terminer la saison à l’OM et même plus encore. Selon ses propres dires, l’Italien se voit rester à Marseille encore pour très longtemps. « Je pense que j'ai la force pour rester à Marseille encore 5 ou 6 ans, j'aime ça, c'est ma passion. Les joueurs me soutiennent. Ce qui m'énerve, c'est la défaite, de cette manière-là, de manquer de régularité. Ce n'est pas une question de passion, plutôt un sentiment d'impuissance parfois. J'aurais préféré faire un autre parcours, perdre d'une autre manière. Ce sont des défaites qui vous marquent, qui sont importantes, mais on a la force pour se relever, on l'a toujours fait. Il faut faire deux victoires, et je pense qu'on verra les choses différemment. » Dernièrement, Pablo Longoria avait affirmé qu’il voulait faire de De Zerbi le Diego Simeone de Marseille, mais reste à voir si cette élimination n’a pas tout changé dans l’esprit du dirigeant espagnol.