OM : On l’annonçait sur le départ, De Zerbi fait une annonce étonnante aux journalistes 

Alexis Brunet

L’OM est en plein cauchemar. Mercredi soir, le club phocéen s’est fait éliminer de la Ligue des champions par un but du gardien de Benfica à la dernière minute contre le Real Madrid. Rien ne va plus à Marseille et Roberto De Zerbi est même annoncé sur le départ. Le technicien italien s’est d’ailleurs présenté face à la presse ce vendredi et il a fait une annonce pour le moins surprenante.

Le réveil jeudi matin a dû être plus que compliqué pour les supporters de l’OM. La veille au soir, le club phocéen s’était fait éliminer de la Ligue des champions. Une élimination d’autant plus difficile à digérer car elle a été rendue possible à cause d’un but du gardien de Benfica à la dernière minute face au Real Madrid (4-2), qui a permis aux Portugais de passer devant les Marseillais au classement.

C'EST DU JAMAIS VU : LE GARDIEN DE BENFICA MARQUE À LA DERNIÈRE SECONDE ET ÉLIMINE L'OM DE LA LIGUE DES CHAMPIONS 😱😱😱😱#UCL pic.twitter.com/1sgEfXnzNv — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) January 28, 2026

« Je suis encore là » Une élimination qui pourrait bien laisser des traces. Forcément responsable de ce désastre, Roberto De Zerbi a été annoncé sur le départ par plusieurs sources françaises. Ce vendredi, le coach de l’OM s’est présenté en conférence de presse et même s’il est touché, il compte visiblement bien rester à Marseille. Ses propos sont rapportés par RMC Sport. « On a perdu un match important. On sort de la Ligue des champions. Il faut qu'on essaie de comprendre. Pablo Longoria et Medhi Benatia, nous avons parlé hier soir. On s'est réuni pour essayer de trouver la meilleure solution possible. Ce match est aussi en partie de ma faute. On fera tout pour repartir. Je suis encore là. »