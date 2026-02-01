Arrivés il y a cinq mois, ces deux joueurs vont quitter l'OM ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

L'été dernier, l'OM a réalisé un beau mercato pour constituer un effectif qui semblait bien en place pour affronter la saison 2025-2026. Mais mercredi, le club de la cité phocéenne a été éliminé de la Ligue des champions, une immense déception. Les coups durs s'enchaînent pour l'OM et d'ailleurs, l'effectif pourrait changer d'ici la fin du mercato hivernal, prévue lundi soir.

L'OM n'a peut-être pas opté pour les bons recrutement l'été dernier. Le club s'apprête à affronter le reste de la saison dans des dispositions difficiles. Les hommes de Roberto De Zerbi doivent concentrer leurs efforts sur la Ligue 1 et la Coupe de France et doivent surtout retrouver une force collective efficace. Les dirigeants pourraient d'ailleurs choisir de se séparer de deux joueurs qui ont débarqué l'été dernier pour affronter les prochains rendez-vous.

OM : «Sans réfléchir», De Zerbi balance sur ses joueurs ! https://t.co/qVMjcNrl1t — le10sport (@le10sport) February 1, 2026

L'OM change d'avis concernant 2 recrues L'été dernier, l'OM avait accueilli dans ses rangs Arthur Vermeeren et Matt O'Riley en prêt pour la saison. Mais alors que la fin de mercato hivernal approche à grands pas, le club pourrait se séparer de ces deux joueurs plus vite que prévu. D'après les informations de Foot Mercato, les deux milieux de terrain pourraient faire leurs valises d'ici lundi soir, un peu à la surprise générale. En tout cas, cela pourrait être une réaction à la suite de la mauvaise passe actuelle. L'OM doit réagir.