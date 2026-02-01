Arrivés il y a cinq mois, ces deux joueurs vont quitter l'OM ?

L'été dernier, l'OM a réalisé un beau mercato pour constituer un effectif qui semblait bien en place pour affronter la saison 2025-2026. Mais mercredi, le club de la cité phocéenne a été éliminé de la Ligue des champions, une immense déception. Les coups durs s'enchaînent pour l'OM et d'ailleurs, l'effectif pourrait changer d'ici la fin du mercato hivernal, prévue lundi soir.
L'OM n'a peut-être pas opté pour les bons recrutement l'été dernier. Le club s'apprête à affronter le reste de la saison dans des dispositions difficiles. Les hommes de Roberto De Zerbi doivent concentrer leurs efforts sur la Ligue 1 et la Coupe de France et doivent surtout retrouver une force collective efficace. Les dirigeants pourraient d'ailleurs choisir de se séparer de deux joueurs qui ont débarqué l'été dernier pour affronter les prochains rendez-vous.
L'OM change d'avis concernant 2 recrues
L'été dernier, l'OM avait accueilli dans ses rangs Arthur Vermeeren et Matt O'Riley en prêt pour la saison. Mais alors que la fin de mercato hivernal approche à grands pas, le club pourrait se séparer de ces deux joueurs plus vite que prévu. D'après les informations de Foot Mercato, les deux milieux de terrain pourraient faire leurs valises d'ici lundi soir, un peu à la surprise générale. En tout cas, cela pourrait être une réaction à la suite de la mauvaise passe actuelle. L'OM doit réagir.
Deux départs se préparent à l'OM
Prête par le RB Leipzig, Arthur Vermeeren a connu des hauts et des bas à Marseille. Le jeune joueur belge de 20 ans avait parfois été utile pour Roberto De Zerbi. De son côté, Matt O'Riley a disputé 25 matches avec l'OM pour un but et 6 passes décisives. Le joueur de 25 ans a été prêté par Brighton. Les prochaines heures seront déterminantes pour les deux joueurs concernant leur avenir à Marseille ou non. Le mercato ferme ses portes dans un peu plus de 24 heures.