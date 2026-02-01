Le nouveau Karim Benzema est arrivé à l'OL !

Axel Cornic

Désormais en Arabie Saoudite à Al-Ittihad, Karim Benzema a marqué l’histoire de l’Olympique de Lyonnais de son empreinte. Mais certains anciens le voient déjà de retour notamment avec Cris, l’ancien défenseur et capitaine du club rhodanien, qui a côtoyé le Ballon d’Or 2022 lors des débuts de sa carrière professionnelle.

Les dernières années ont été assez délicates pour l’OL, pourtant considéré comme l’un des grands clubs français. Le changement de propriétaire a été fatal pour les Lyonnais, qui semblent toutefois reprendre des couleurs depuis le début de la saison. Car on ne parle pas beaucoup des homes de Paulo Fonseca, qui pourraient toutefois accrocher l’OM à la 3e place en cas de victoire face au LOSC, ce dimanche.

« Quand je vois Endrick, je vois Benzema » Ils peuvent notamment compter sur l’une des recrues phare de l’hiver, puisque Endrick est arrivé en prêt du Real Madrid et le moins que l’on puisse dire c’est qu’il a eu un impact immédiat. Interrogé sur les bons débuts de son compatriote brésilien, Cris explique même voir en lui un peu de Karim Benzema ! « A quel type d'attaquant me fait penser Endrick ? J'ai vu Karim Benzema grandir à Lyon. Et c'est un joueur qui avait un caractère énorme. Quand je vois Endrick, c'est presque la même chose » a expliqué l’ancien capitaine de l’OL, dans Téléfoot.