Kylian Mbappé a le même défaut que Zinedine Zidane ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Depuis son arrivée au Real Madrid en 2024, Kylian Mbappé n'a pas encore réussi à remporter un trophée majeur. Le club espagnol a du mal à déployer un niveau de jeu assez satisfaisant et malgré son efficacité exceptionnelle face au but, l'attaquant français ne fait pas encore l'unanimité concernant son rôle de leader. Pour Predrag Mijatovic, ancien joueur du club, il y a un vrai problème que l'on retrouvait déjà chez Zinédine Zidane.

Impressionnant de réussite depuis le début de la saison, Kylian Mbappé n'arrive pas encore à mener le Real Madrid vers les sommets. L'attaquant français a semé la pagaille dans la hiérarchie à son arrivée et depuis, le club a déjà changé 2 fois d'entraîneur. Ces derniers mois, Mbappé s'est converti en leader de son équipe mais ce n'est visiblement pas suffisant et ce rôle ne convainc pas tout le monde. Il présenterait le même défaut que Zinédine Zidane...

Mbappé demande la même chose que Zidane, «il m'a pris pour un fou» https://t.co/EK9t8mb5Jz — le10sport (@le10sport) February 1, 2026

Problème au Real Madrid avec Kylian Mbappé Encore dominé par le FC Barcelone en janvier, le Real Madrid n'arrive vraiment pas à se détacher et prendre l'avantage. Pour Predrag Mijatovic, l'équipe manque d'un leader évident et le travail réalisé par Kylian Mbappé ne suffit pas. « Plus qu'un manque de joueurs, il manque un leader. Je ne vois pas un leader qui demande : "mais qu'est-ce qu'on fait ?" Je ne sais pas, un Sergio Ramos, un Modric, un Benzema, un Fernando Hierro, un Raul. Pour moi c'est ce qu'il manque. Quelqu'un qui focalise l'attention et qui donne les consignes. Mbappé n'est pas un leader, c'est un très grand joueur » déclare le monténégrin, ancien joueur du Real Madrid, sur les ondes de la Cadena SER.