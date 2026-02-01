Real Madrid : Mbappé prêt à tout plaquer pour son frère ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Pendant quelques mois, Kylian Mbappé a eu la possibilité de s'entraîner et de jouer avec son frère de huit ans son cadet au PSG. Tout s'est arrêté à l'été 2024 lorsque le premier a filé vivre son rêve au Real Madrid et qu'en parallèle, Ethan Mbappé a signé en faveur du LOSC. Et pourtant, le capitaine de l'équipe de France n'a pas manqué de faire savoir que son départ était conditionné et que cette décision ne lui appartenait pas exclusivement.

Le 3 juin 2024, l'annonce tant attendue par les Madridistas arrivait. Le Real Madrid et Kylian Mbappé communiquaient conjointement leur nouvelle collaboration. Le champion du monde tricolore mettait ainsi un terme à une aventure de sept ans avec le PSG. Une relation qui s'est mal terminée entre l'entourage de l'attaquant français et les hauts dirigeants du Paris Saint-Germain partis au clash un an avant son départ.

«Lui, son Real Madrid, c’était le PSG. Et indirectement, je lui ai enlevé» Dès lors, un passage dans le loft des indésirables lui a été imposé avec le retrait de son nom pour la tournée de pré-saison en Asie. Un traitement qui n'est pas du tout passé chez son frère cadet Ethan qui évoluait depuis plusieurs années au PSG, son club de coeur comme raconté par Kylian Mbappé à Mouloud Achour pour Clique en décembre 2024. « C’est la chose qui m’a le plus affecté. Il n’avait rien demandé. Lui, son Real Madrid, c’était le PSG. Et indirectement, je lui ai enlevé. Il me disait qu’il ne voulait pas rester, que ce n’était pas normal ce qu’ils me faisaient. Je lui ai dit : ‘si tu veux rester, je prolonge et on reste un peu’ ».