Après le coup de gueule de Kylian Mbappé, le Real Madrid répond face à la presse !

Mercredi soir, le Real Madrid a été corrigé sur la pelouse du SL Benfica en Ligue des Champions (4-2). Auteur d’un doublé ce soir-là, Kylian Mbappé n’a pas hésité à critiquer l’attitude affichée par les joueurs madrilènes. Présent en conférence de presse ce samedi, son entraîneur a répondu à ce fameux coup de gueule du Bondynois.

Un gros coup d’arrêt pour le Real Madrid. Pourtant revenu en forme en championnat et ne pointant plus qu’à un petit point du FC Barcelone en Liga, le club madrilène a connu une sacrée désillusion en Ligue des Champions. Les partenaires de Kylian Mbappé ont été balayés par Benfica à Lisbonne sur le score de 4-2. Le club lisboète, qui jouait sa qualification pour les barrages, a totalement bousculé la formation d’Alvaro Arbeloa. Pourtant auteur d’un nouveau doublé, Kylian Mbappé n’a clairement pas apprécié l’attitude proposée par le Real Madrid (qui affrontera une nouvelle fois Benfica en barrages) sur cette rencontre, et n’a d’ailleurs pas hésité à le faire savoir.

Kylian Mbappé ne digère pas cette défaite « Je ne dirais pas que c’est juste un problème d’attitude ou de jeu, je pense que c’est un problème général, et en Ligue des Champions, chaque détail compte. Si on ne donne pas tout pour gagner un match… Je n’ai pas d’explication claire. On manque de constance dans notre jeu, c’est un problème qu’on va devoir résoudre. On ne peut pas être bons un jour et mauvais le lendemain, ce n’est pas le propre d’une équipe championne. C’est dur à encaisser parce qu’on voulait profiter du mois de février pour progresser, mais on mérite tout simplement notre position actuelle », confiait ainsi Mbappé en zone mixte après la rencontre.