«Cela faisait huit ans qu'on relançait son clan» : Kylian Mbappé met fin à une très longue attente, «on a reçu un oui»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Difficile de réussir à obtenir une interview de Kylian Mbappé. C'est la raison pour laquelle à chaque fois qu'il parle, c'est un petit évènement. Il faut dire que les discussions sont très longues pour avoir son accord. Un journaliste révèle avoir attendu pendant huit ans une réponse positive du capitaine de l'équipe de France.

Superstar du football, Kylian Mbappé est, comme toutes les personnes de cette notoriété, très discret dans les médias. Ainsi, lorsqu'il accorde une interview à Clique sur Canal+ le 8 décembre 2024, c'est un petit évènement. Mouloud Achour, animateur-producteur de l'émission, raconte d'ailleurs les coulisses des tractations afin de convaincre Kylian Mbappé. Et le journaliste révèle avoir attendu huit ans avant d'obtenir son oui.

Dimanche 8 décembre, Kylian Mbappé sera l’invité de Mouloud Achour dans un numéro exceptionnel de Clique, diffusé en clair à 19h30 sur CANAL+ et disponible sur myCANAL. pic.twitter.com/a4Z8DhY14k — CANAL+ (@canalplus) December 6, 2024

Mouloud Achour et l'attente du oui de Kylian Mbappé « Cela faisait huit ans qu'on relançait son clan, avec des non successifs, on avait cette fois reçu un oui et on n'allait pas bouder notre plaisir. On a simplement décalé l'entretien pour que ce soit le bon timing. On le critiquait sur les réseaux sociaux et je pense qu'il s'était dit que ce serait bien de s'exprimer sur un média digital où il puisse être vu et entendu. Pour lui, Clique était plus puissant qu'un média traditionnel », lance le journaliste dans les colonnes L'EQUIPE.