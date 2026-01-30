Kylian Mbappé fait attendre un journaliste pendant huit ans : Il dit enfin oui !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis ses débuts en professionnel, Kylian Mbappé maitrise sa communication et se fait ainsi très rare dans les médias. Difficile donc d'avoir une interview du meilleur buteur de l'histoire du PSG. La preuve avec cette anecdote d'un journaliste qui raconte avoir attendu huit ans que l'attaquant du Real Madrid lui réponde.

Kylian Mbappé est très rare dans les médias français. C'est la raison chacune de ses apparitions médiatiques suscite un engouement important. Sa dernière grosse interview date du 8 décembre 2024, seulement quelques mois après son départ du PSG. Et il avait choisi Clique, l'émission de Canal+ pour sortir du silence. Il faut dire que Mouloud Achour l'animateur-producteur du programme, fait le forcing depuis désormais de longues années.

Dimanche 8 décembre, Kylian Mbappé sera l’invité de Mouloud Achour dans un numéro exceptionnel de Clique, diffusé en clair à 19h30 sur CANAL+ et disponible sur myCANAL. pic.twitter.com/a4Z8DhY14k — CANAL+ (@canalplus) December 6, 2024

Mouloud Achour a attendu le oui de Mbappé pendant huit ans ! « Cela faisait huit ans qu'on relançait son clan, avec des non successifs, on avait cette fois reçu un oui et on n'allait pas bouder notre plaisir. On a simplement décalé l'entretien pour que ce soit le bon timing. On le critiquait sur les réseaux sociaux et je pense qu'il s'était dit que ce serait bien de s'exprimer sur un média digital où il puisse être vu et entendu. Pour lui, Clique était plus puissant qu'un média traditionnel », confie-t-il dans les colonnes de L'EQUIPE.