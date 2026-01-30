Kylian Mbappé fait attendre un journaliste pendant huit ans : Il dit enfin oui !

Depuis ses débuts en professionnel, Kylian Mbappé maitrise sa communication et se fait ainsi très rare dans les médias. Difficile donc d'avoir une interview du meilleur buteur de l'histoire du PSG. La preuve avec cette anecdote d'un journaliste qui raconte avoir attendu huit ans que l'attaquant du Real Madrid lui réponde.
Kylian Mbappé est très rare dans les médias français. C'est la raison chacune de ses apparitions médiatiques suscite un engouement important. Sa dernière grosse interview date du 8 décembre 2024, seulement quelques mois après son départ du PSG. Et il avait choisi Clique, l'émission de Canal+ pour sortir du silence. Il faut dire que Mouloud Achour l'animateur-producteur du programme, fait le forcing depuis désormais de longues années.
« Cela faisait huit ans qu'on relançait son clan, avec des non successifs, on avait cette fois reçu un oui et on n'allait pas bouder notre plaisir. On a simplement décalé l'entretien pour que ce soit le bon timing. On le critiquait sur les réseaux sociaux et je pense qu'il s'était dit que ce serait bien de s'exprimer sur un média digital où il puisse être vu et entendu. Pour lui, Clique était plus puissant qu'un média traditionnel », confie-t-il dans les colonnes de L'EQUIPE.
Et si Kylian Mbappé a fini par dire oui, c'est peut-être grâce à un lien de confiance qui s'est instauré avec le journaliste. Mouloud Achour rappelle en effet qu'en 2017, il avait déjà pu interviewer celui qui venait alors de signer au PSG : « Au départ, on se faisait charrier par tout le monde, "c'est quoi cet ovni ?". On répondait : "Mais regardez, ça marche sur internet". Et le retour, c'était : "OK mais que sur internet les amis". Aujourd'hui, les pôles se sont inversés : si on ne fait pas de vues, on n'existe pas. Voilà pourquoi désormais, des personnalités, dont des sportifs, préfèrent venir dans Clique que dans une émission de télé en access prime time. Le premier à avoir compris cela, c'était Kylian Mbappé, en 2017. Il venait de signer au PSG et nous avait reçus dans sa salle de classe, à Bondy. Il ne regardait pas Clique parce qu'on parlait de sport, mais parce que les artistes qu'il adorait venaient parler chez nous ».