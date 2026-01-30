Kylian Mbappé : Du PSG au Real Madrid, la statistique qui ne le met pas en valeur

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Kylian Mbappé est sur un rythme d’enfer ces derniers temps. Avec ses sept buts lors des quatre derniers matchs, le numéro 10 du Real Madrid maintient une certaine régularité dans ses statistiques personnelles. Toutefois, le bilan collectif s’en retrouve ironiquement amoindri. Et au vu de l’étude menée en Espagne, c’est même factuel. Un parallèle a été effectué entre le Real Madrid et le PSG sur Mbappé. Explications.

Il aura fallu qu’il quitte le PSG pour soulever le premier Soulier d’or européen de sa carrière. Avec ses 31 buts inscrits en Liga la saison dernière, pour son premier exercice en tant qu’attaquant star du Real Madrid, Mbappé a raflé la récompense dorée, même si c’est plutôt le Ballon d’or qu’il chasse en priorité. Devenu un buteur hors pair au fil de sa carrière, Mbappé est au passage le meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain avec 256 réalisations. Et au vu de ses standards au Real Madrid depuis ses débuts en août 2024, tout laisse à penser qu’il laissera une trace historique à la Casa Blanca au niveau de cette ligne statistique.

🔥 AUTOCRÍTICA TREMENDA de MBAPPÉ:



😡 "No es un tema de calidad ni táctica: ES TENER GANAS".



🤦‍♂️ "Se ha visto que el BENFICA se JUGABA LA VIDA... y NOSOTROS NO". pic.twitter.com/Jz6vYYuQTC — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) January 28, 2026

Le PSG marque bien plus sans Mbappé Néanmoins, il y en a une qu’il risque de ne pas vraiment apprécier. Bien que Kylian Mbappé soit devenu une machine à marquer, ses performances ne permettent pas vraiment à son équipe d’empiler de manière très importante les buts. El Larguero s’est attardé sur la question ces dernières heures en publiant un post sur X. L’émission de la Cadena SER démontre qu’en moyenne et avec Mbappé, le PSG a inscrit 2,34 buts par match au cours de la saison 2023/2024 soit le jubilé parisien du Français. Lors de l’exercice précédent où le PSG a su asseoir sa suprématie sur le football continental, les hommes de Luis Enrique ont montré une plus grande efficacité dans la surface de réparation avec 2,58 buts par match.